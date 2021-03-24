Отправлено: - 23:52

maxsaf:



Coopidon:

Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...

Цитата:А Борат - лучший, полюбому)) остальное даже читать не сталОй не лукавь,дочитал)Иначе не зацепился бы за Бората)Цитата:ООО чувствую и эта тоже в запой уйдетЕсли уже не ушла))Как потдаст так и выходит в эфирОбязательно к вечеру