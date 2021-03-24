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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:42
Вот ещё
номинанты на премию. Или на медаль. Или улицу в Казахстане в их честь переименуют.
Пора уже продвигать хазахстанскую культуру миру!
Миру миру.
Рс
Цитата:
Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...
Пора уже продвигать хазахстанскую культуру миру!
Миру миру.
Рс
Цитата:
abaika95:
то то я смотрю бред какой-то несёт
то то я смотрю бред какой-то несёт
Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:43
Цитата:
Сначала - трилогией. А 4 серии - это да, уже мини-сериал))
drakon:
Скоро Борат, сериалом - станет...
Скоро Борат, сериалом - станет...
Сначала - трилогией. А 4 серии - это да, уже мини-сериал))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:46
Цитата:
Три улицы))
Coopidon:
Или улицу в Казахстане в их честь переименуют.
Или улицу в Казахстане в их честь переименуют.
Три улицы))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:47
Цитата:
Всмысле, Погремушка, ВЧКашка и бегун?
Кстати куда-то бегунок пропал...
abaika95:
Встретились два немца и канадец Что обсудить?
Встретились два немца и канадец Что обсудить?
Всмысле, Погремушка, ВЧКашка и бегун?
Кстати куда-то бегунок пропал...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:52
Цитата:
А Борат - лучший, полюбому)) остальное даже читать не стал
Ой не лукавь,дочитал)
Иначе не зацепился бы за Бората)
Цитата:
ООО чувствую и эта тоже в запой уйдет
Если уже не ушла))
Как потдаст так и выходит в эфир
Обязательно к вечеру
maxsaf:
А Борат - лучший, полюбому)) остальное даже читать не стал
Ой не лукавь,дочитал)
Иначе не зацепился бы за Бората)
Цитата:
Coopidon:
Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...
Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...
ООО чувствую и эта тоже в запой уйдет
Если уже не ушла))
Как потдаст так и выходит в эфир
Обязательно к вечеру
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:55
Цитата:
Да вполне
Когда им будут давать премию или медаль
Ты будешь вяло обтекать от злости а сделать ничего не сможешь
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))
Здоровье так совсем можно посадить
Желчь она может и отравить))
Coopidon:
Вот ещё номинанты на премию. Или на медаль
Вот ещё номинанты на премию. Или на медаль
Да вполне
Когда им будут давать премию или медаль
Ты будешь вяло обтекать от злости а сделать ничего не сможешь
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))
Здоровье так совсем можно посадить
Желчь она может и отравить))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:00
Цитата:
абайка95, а ты не - истери...
abaika95:
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))
абайка95, а ты не - истери...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:09
Цитата:
Ого!
Хорошая заявка на премию Дарвина!
Сам то не думал, зажечь?
Там с крыши спрыгнуть?
Или, в колодец?
Или ремикс на "голубую луну" забубенить. Скрытый свой талант явить на Гремио?
Цитата:
Ну Погремушка прямо Кыдыр-ата какой-то.
Что не пу..скажет ну все пальцем в точку.
abaika95: Да вполне Когда им будут давать премию или медаль Ты будешь вяло обтекать от злости а сделать ничего не сможешь Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?)) Здоровье так совсем можно посадить Желчь она может и отравить))
Ого!
Хорошая заявка на премию Дарвина!
Сам то не думал, зажечь?
Там с крыши спрыгнуть?
Или, в колодец?
Или ремикс на "голубую луну" забубенить. Скрытый свой талант явить на Гремио?
Цитата:
abaika95:
Обязательно к вечеру
Обязательно к вечеру
Ну Погремушка прямо Кыдыр-ата какой-то.
Что не пу..скажет ну все пальцем в точку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:15
Цитата:
По сравнению с предыдущими вариантами - это совсем уж как-то жестоко
Coopidon:
Или ремикс на "голубую луну" забубенить
Или ремикс на "голубую луну" забубенить
По сравнению с предыдущими вариантами - это совсем уж как-то жестоко
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:16
Цитата:
Согласен. Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь?
abaika95:
А Борат - лучший, полюбому
А Борат - лучший, полюбому
Согласен. Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:25
Цитата:
Если Запад- решил. Все.
Ничего не попишешь,
Цитата:
И сколько нужно Иманбеков чтобы переплюнуть Запад?
Тем,более, что сам Погремушка, не старается помочь и попасть в число номинантов.
maxsaf:
Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь?
Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь?
Если Запад- решил. Все.
Ничего не попишешь,
Цитата:
Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan.значит гораздо гениальные чем ремикс Иманбека.
И сколько нужно Иманбеков чтобы переплюнуть Запад?
Тем,более, что сам Погремушка, не старается помочь и попасть в число номинантов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:35
Цитата:
Я прям жду, как они перед аксакалами будут обьяснять, почему улица Гагарина к примеру должна быть переименована в улицу Иманбека.
Новая пословица: "Что написано пером - не сотрешь без резинки"
Coopidon:
Оне обоснуют конкретно.
Оне обоснуют конкретно.
Я прям жду, как они перед аксакалами будут обьяснять, почему улица Гагарина к примеру должна быть переименована в улицу Иманбека.
Новая пословица: "Что написано пером - не сотрешь без резинки"
-
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