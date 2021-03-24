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≡ Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для полного выкупа жилья, лишь 5 тенге получают застройщики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41192
Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для полного выкупа жилья, лишь 5 тенге получают застройщики
Отправлено: 24.03.21 - 08:16
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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала, куда казахстанцы направляли единовременные пенсионные выплаты за последние восемь недель.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
607
Re: Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для...
Отправлено: 24.03.21 - 08:16
#1
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Обеспеченные берут без ипотеки. Тем же детям покупают.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2735
Re: Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для...
Отправлено: 24.03.21 - 21:29
#2
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ну а куда остальные 95 тенге уходят она не сказала? зачем тогда это отмечать и что с этой информацией делать? :-x
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
275
Re: Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для...
Отправлено: 24.03.21 - 21:49
#3
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Цитата:
Медный:
ну а куда остальные 95 тенге уходят она не сказала? зачем тогда это отмечать и что с этой информацией делать?

Вторичному рынку.
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