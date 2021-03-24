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Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для полного выкупа жилья, лишь 5 тенге получают застройщики
Ибрагимова: Из 100 тенге пенсионных выплат, направляемых для полного выкупа жилья, лишь 5 тенге получают застройщики
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