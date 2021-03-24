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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 109 из 109«1...107108109
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6644
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:29
#1621
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Цитата:
drakon:
Я бы ему, все награды мира, отдал...

У него их и так хватает, смотрим последнюю строку таблицы (результаты).
И это только за первого "Борота" :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 23.03.2021 - 19:32]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10085
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:56
#1622
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О, даже Оскар есть? Абайкина вторая любимая награда после Грэмми :lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6644
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 01:02
#1623
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Цитата:
maxsaf:
О, даже Оскар есть?

Не только номинирован ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10085
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 02:31
#1624
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Цитата:
elektron:
Не только номинирован

Ну все, писец, завтра крику будет: Иманбек круче Бората :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 19:13
#1625
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Цитата:
Гога:
Вы когда - нибудь диск Тухманова слушали ?? " По волне моей памяти"

Именно диск не слушал)
К сожалению небыло)
Цитата:
Гога:
- в чём?? Там 90 номинаций!! В какой он победил ?

Лучший ремикс
Цитата:
Маркс:
Не хотелось влезать в дискуссию до этого момента, когда всуе было упомянуто воровство. Просто поразительно, как изменились времена. Ещё совсем недавно было позорно и унизительно попасться на плагиате, будь он литературный, музыкальный или какой-то другой.

Хороший художник копирует,великий художник ворует
Стив Джобс создал свой лучший компьютер когда подсмотрел (спёр) у ксерокса графический дизайн который сейчас мы знаем как "окна"
Билл Гейтс спёр уже у Джобса этот софт и создал Майкрософт
Так что все у всех воруют интеллектуальную собственность,чучуть додумывают и выдают за свою
Хит Иманбека слушают много людей
И при этом многие даже не знают оригинал песни потомучто сама по себе она скучная
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 19:19
#1626
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Цитата:
elektron:
У него их и так хватает, смотрим последнюю строку таблицы (результаты). И это только за первого "Борота"

И что?
Борат естественно Оскар заработает он свою работу сделал
Если вы не поняли фильм Борат первый прикрыто высмеивает американских реднеков (республиканцев)кои радикально настроены к либеральной повесточке демократов
Второй фильм уже откровенно это делает и прямо высмеивает республиканскую линию а то что фильм вышел аккурат перед выборами в США,становится ясно что фильм и создавался чтобы вкинуть свои идеи словно агитка
И да взамен Казахстана там рандомно можно вставлять любую постсовесткую республику
Американцы всеровно сильно не различают в чем большая разница между Узбекистаном и Казахстаном или Арменией и Азербайджаном? А уж Украина для них вообще сродни Югославии)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 20:16
#1627
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Цитата:
abaika95:
Именно диск не слушал) К сожалению небыло

--- Не пожалейте потратить 45 минут своего времени. В Ютубе это есть.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6644
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 20:56
#1628
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Цитата:
abaika95:
И что?

Да я собственно дракону просто "все награды" презентовал ;-)
А фильмы ни один не смотрел :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 21:07
#1629
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Цитата:
Гога:
Не пожалейте потратить 45 минут своего времени. В Ютубе это есть.

Возьму на заметку, послушаю
Цитата:
elektron:
А фильмы ни один не смотрел

Гляньте первый даже смешной и мемный
"Царь во дворца царь во дворца"
А второй сильно политизирован и многие приколы не поймёшь если не знаешь что в США сейчас происходит
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