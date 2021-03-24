Гога: Вы когда - нибудь диск Тухманова слушали ?? " По волне моей памяти"
Именно диск не слушал) К сожалению небыло) Цитата:
Гога: - в чём?? Там 90 номинаций!! В какой он победил ?
Лучший ремикс Цитата:
Маркс: Не хотелось влезать в дискуссию до этого момента, когда всуе было упомянуто воровство. Просто поразительно, как изменились времена. Ещё совсем недавно было позорно и унизительно попасться на плагиате, будь он литературный, музыкальный или какой-то другой.
Хороший художник копирует,великий художник ворует Стив Джобс создал свой лучший компьютер когда подсмотрел (спёр) у ксерокса графический дизайн который сейчас мы знаем как "окна" Билл Гейтс спёр уже у Джобса этот софт и создал Майкрософт Так что все у всех воруют интеллектуальную собственность,чучуть додумывают и выдают за свою Хит Иманбека слушают много людей И при этом многие даже не знают оригинал песни потомучто сама по себе она скучная
elektron: У него их и так хватает, смотрим последнюю строку таблицы (результаты). И это только за первого "Борота"
И что? Борат естественно Оскар заработает он свою работу сделал Если вы не поняли фильм Борат первый прикрыто высмеивает американских реднеков (республиканцев)кои радикально настроены к либеральной повесточке демократов Второй фильм уже откровенно это делает и прямо высмеивает республиканскую линию а то что фильм вышел аккурат перед выборами в США,становится ясно что фильм и создавался чтобы вкинуть свои идеи словно агитка И да взамен Казахстана там рандомно можно вставлять любую постсовесткую республику Американцы всеровно сильно не различают в чем большая разница между Узбекистаном и Казахстаном или Арменией и Азербайджаном? А уж Украина для них вообще сродни Югославии)
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