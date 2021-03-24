Отправлено: - 19:13

Гога:

Вы когда - нибудь диск Тухманова слушали ?? " По волне моей памяти"

Гога:

- в чём?? Там 90 номинаций!! В какой он победил ?

Маркс:

Не хотелось влезать в дискуссию до этого момента, когда всуе было упомянуто воровство. Просто поразительно, как изменились времена. Ещё совсем недавно было позорно и унизительно попасться на плагиате, будь он литературный, музыкальный или какой-то другой.

Цитата:Именно диск не слушал)К сожалению небыло)Цитата:Лучший ремиксЦитата:Хороший художник копирует,великий художник воруетСтив Джобс создал свой лучший компьютер когда подсмотрел (спёр) у ксерокса графический дизайн который сейчас мы знаем как "окна"Билл Гейтс спёр уже у Джобса этот софт и создал МайкрософтТак что все у всех воруют интеллектуальную собственность,чучуть додумывают и выдают за своюХит Иманбека слушают много людейИ при этом многие даже не знают оригинал песни потомучто сама по себе она скучная