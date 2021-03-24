Отправлено: - 20:44

Охотник: Да этом перекрестке постоянно происходят аварии. Светофор там живёт своей жизнью, иногда там не разобрать какой свет горит,вот и получается

NG.kz: Вместе с тем в текущем году Управлением полиции Костанай в акимат города было направлено письмо о замене светофора на данном участке"

Цитата:Цитата:Вспомнилось про 18 маршрут, когда крышей 2 уровня зацепил рекламный щит, тогда тоже ранее письмо от полиции было в адрес акимата, что рекламный стенд ни на своем месте.Автоперевозчику необходим грамотный адвокат, что бы можно было доказать, что техническое средство организации дорожного движения не соответствует нормам и стандартам, одним словом на перекрестке функционирует не светофор а цветовая погремушка(С).