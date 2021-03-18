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≡ Как грамотно перевести стрелки?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41192
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
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Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1212
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:41
#30
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Цитата:
JereK:
Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.

Да для многих родителей это как раз проблема, детей летом не могут утащить с площадки домой до 12 ночи. А зимой вполне можно гулять и при свете фонарей. Это же не тащиться утром в школу с непроснувшимся организмом.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1212
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:43
#31
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Цитата:
JereK:
Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.

Про синие лампы Алладина?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2039
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:44
#32
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Цитата:
JereK:
. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.

Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1212
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:53
#33
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Цитата:
JereK:
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями

Да тут все логично, они сразу начнут жить в правильном времени и им не нужно будет потом привыкать (чего вы так не хотите), когда всё-таки время приведут в норму, а это сделают рано или поздно, можно даже к гадалке не ходить.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2039
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:54
#34
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Цитата:
JereK:
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.

Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 часов, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов, и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Спор можно продолжать бесконечно, но аргумент в переводе есть железный это пример того что большинство стран мира на земле, заметьте - большинство, живут по своему природному времени. Я помню свое советское детство, зимой всегда с утра не хватало нормального восхода солнца, хотя бы до 8 утра, а сейчас в Кустанае на +2 смещено время зимой. Летом априори светлого времени дня было предостаточно, а то что сейчас в Кустанае +1 час от летнего/декретного времени советского Кустаная, то здесь явного положительного момента нет в части что летними вечерами сейчас на 1 час позднее темнеет.

[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:01]

[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:03]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7422
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:59
#35
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Цитата:
Нурбанчик:
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов

4 утра или 4 ночи?) Думаю что всё-таки утра,так почему у нас зимой в 4 утра темно? И в 5 утра темно? И даже в 6 и 7 и при переводе будет также ведь утро подразумевает под собой восход?
Зато летом светло до 21:00 вечера и в 20:00 вечера светло и даже в 18:00 и 17:00 ведь вечер должен подразумевать под собой закат?
Так что может не смертельно когда будет темно в 9 утра? И светло в 22:00 вечера?
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1500
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:00
#36
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Цитата:
Нурбанчик:
Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра


Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов. И никого это не смущает. Во-вторых, вы говорите про зимнее время. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2039
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:10
#37
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Цитата:
JereK:
. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )

Кстати, да, когда бываю в июле в Кустанае, а у нас с вами разница три часа, то я просыпаясь где-то в 7 утра, что немного тяжеловато по началу, и у вас, как-то складывается впечатление, что темновато по сравнению с нашим утром это я замечал))). Зато вечером темнеет очень поздно, такое складывается впечатление что я оказался не в Кустанае, где провел часть детства, а где-то в Якутии где летом не темнеет вечером вообще))).

[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:14]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2039
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:20
#38
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Цитата:
JereK:
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов

В том и дело, что те же скандинавские страны остаются жить с зимним/летнем временем, но для Кустаная необходимо брать положительные примеры, как большинство стран мира живущих по природному времени, пускай без перевода зима/лето - то есть на +1 час времени от природного, а не +2 как сейчас.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7851
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:36
#39
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Цитата:
Нурбанчик:
и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.

Почему?Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2039
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 21:21
#40
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Цитата:
Добринцофф: Почему?Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит

Да, господа :-) Спорить можно нам всем до бесконечности, нужна третья сторона в диалоге ;-).
Понятно, что есть аргументированные поводы за и против. Если возможно, Добринцофф и JereK, напишите устраивало ли вас поясное время в вашем советском детстве, не беря в учёт перевод на летнее/зимнее, так как сейчас зимой разница +2, а летом +1 от советского поясного времени, ну и при постсоветском времени когда Кустанай оставался на декретном/ летнем времени пока не перешёл на UTC+6:00 c UTC+5:00. Понятно, что спорить мы будем до бесконечности здесь лучше нам остановится, время покажет, может перевод кто-то из политиков прибережет на будущее ;-)
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