Отправлено: - 19:44

JereK:

. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.

Цитата:Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.