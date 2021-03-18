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Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41192
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:41
Цитата:
Да для многих родителей это как раз проблема, детей летом не могут утащить с площадки домой до 12 ночи. А зимой вполне можно гулять и при свете фонарей. Это же не тащиться утром в школу с непроснувшимся организмом.
JereK:
Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Да для многих родителей это как раз проблема, детей летом не могут утащить с площадки домой до 12 ночи. А зимой вполне можно гулять и при свете фонарей. Это же не тащиться утром в школу с непроснувшимся организмом.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:43
Цитата:
Про синие лампы Алладина?
JereK:
Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Про синие лампы Алладина?
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:44
Цитата:
Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.
JereK:
. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:53
Цитата:
Да тут все логично, они сразу начнут жить в правильном времени и им не нужно будет потом привыкать (чего вы так не хотите), когда всё-таки время приведут в норму, а это сделают рано или поздно, можно даже к гадалке не ходить.
JereK:
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями
Да тут все логично, они сразу начнут жить в правильном времени и им не нужно будет потом привыкать (чего вы так не хотите), когда всё-таки время приведут в норму, а это сделают рано или поздно, можно даже к гадалке не ходить.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:54
Цитата:
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 часов, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов, и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Спор можно продолжать бесконечно, но аргумент в переводе есть железный это пример того что большинство стран мира на земле, заметьте - большинство, живут по своему природному времени. Я помню свое советское детство, зимой всегда с утра не хватало нормального восхода солнца, хотя бы до 8 утра, а сейчас в Кустанае на +2 смещено время зимой. Летом априори светлого времени дня было предостаточно, а то что сейчас в Кустанае +1 час от летнего/декретного времени советского Кустаная, то здесь явного положительного момента нет в части что летними вечерами сейчас на 1 час позднее темнеет.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:01]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:03]
JereK:
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 часов, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов, и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Спор можно продолжать бесконечно, но аргумент в переводе есть железный это пример того что большинство стран мира на земле, заметьте - большинство, живут по своему природному времени. Я помню свое советское детство, зимой всегда с утра не хватало нормального восхода солнца, хотя бы до 8 утра, а сейчас в Кустанае на +2 смещено время зимой. Летом априори светлого времени дня было предостаточно, а то что сейчас в Кустанае +1 час от летнего/декретного времени советского Кустаная, то здесь явного положительного момента нет в части что летними вечерами сейчас на 1 час позднее темнеет.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:01]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7421
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:59
Цитата:
4 утра или 4 ночи?) Думаю что всё-таки утра,так почему у нас зимой в 4 утра темно? И в 5 утра темно? И даже в 6 и 7 и при переводе будет также ведь утро подразумевает под собой восход?
Зато летом светло до 21:00 вечера и в 20:00 вечера светло и даже в 18:00 и 17:00 ведь вечер должен подразумевать под собой закат?
Так что может не смертельно когда будет темно в 9 утра? И светло в 22:00 вечера?
Нурбанчик:
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов
4 утра или 4 ночи?) Думаю что всё-таки утра,так почему у нас зимой в 4 утра темно? И в 5 утра темно? И даже в 6 и 7 и при переводе будет также ведь утро подразумевает под собой восход?
Зато летом светло до 21:00 вечера и в 20:00 вечера светло и даже в 18:00 и 17:00 ведь вечер должен подразумевать под собой закат?
Так что может не смертельно когда будет темно в 9 утра? И светло в 22:00 вечера?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1500
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:00
Цитата:
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов. И никого это не смущает. Во-вторых, вы говорите про зимнее время. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
Нурбанчик:
Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра
Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов. И никого это не смущает. Во-вторых, вы говорите про зимнее время. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
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