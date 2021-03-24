Отправлено: - 19:03

сайлау курманов:

Так ежедневно приходят сообщения как горе- продавцы кидают своих хозяев на очень даже приличные суммы. В данный момент с этим бороться практически не возможно. Времена тяжёлые, народ нищает и с этим ничего не поделать

maxsaf:

Зато самые популярные темы на форуме - про перевод стрелок часов. Видимо люди считают, что так все проблемы решатся

Цитата:Эх беда беда у вас у коммерсантовНароду пожалеть наверно надо васВы же пролетарии трудитесь на благоА продавцы всервоно нищают и воруютЗарплату им поднять нельзя никакИначе вы нищать начнётеА вам то нищать нельзя,вы то работу людям даётеА они воруют у васИ все терпятА виновато конечно государство)Цитата:Что дали на затравку то и обсуждают)