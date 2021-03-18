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Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
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Я робот(Пользователи)
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- 41192
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:09
Цитата:
Цитата:
Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли? Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.
Цитата:
И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.
Цитата:
Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопрос научных исследований в акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?
Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.
Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ в ответ привел другие данные: 58,9% проголосовали против перевода области в свой часовой пояс. За - 36,3%, воздержались - 4,8%.
Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.
Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.
Цитата:
«Опрос проводился в онлайн-режиме во всех сферах, где охват составил максимальное количество населения», а участвовали 44 506 человек.
Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли? Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.
Цитата:
Большинство депутатов Житикаринского района - за перевод времени.
И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.
Цитата:
- Они сообщили, что у них нет средств в бюджете на проведение научных исследований, поэтому отдали этот вопрос на исполнение маслихатам. Они провели голосование, опросы.
Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопрос научных исследований в акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?
Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:32
Цитата:
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
10-я школа (7 мкрн), школьники идут в школу. Около 9 часов утра 15 января. Заметьте, что уже светает, а в нековидные годы школы работали даже с 8 утра, детсады с 7 утра:
А вот КызылОрда 17 января в 8 часов утра, там перевели время с 2018го года:
Цитата:
А Вам кто мешает заняться этими вопросами? Ждёте пока Ведлер или Денисов решат за Вас Ваши проблемы?
Николаич I:
Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте!
Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте!
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
10-я школа (7 мкрн), школьники идут в школу. Около 9 часов утра 15 января. Заметьте, что уже светает, а в нековидные годы школы работали даже с 8 утра, детсады с 7 утра:
А вот КызылОрда 17 января в 8 часов утра, там перевели время с 2018го года:
Цитата:
Николаич I:
Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты
Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты
А Вам кто мешает заняться этими вопросами? Ждёте пока Ведлер или Денисов решат за Вас Ваши проблемы?
(Полноправные пользователи)
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Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 14:06
Думаю тут лучше сезонное время. Наступает октябрь, перевел час на час назад. Наступает март обратно. Все довольны, всем угодили
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 16:11
Цитата:
Вот в том и дело, всю зиму, не мало иногда суровую, утро в Кустанае зимой как у полярного круга.
Сейчас в Кустанае весной в 8:00 утра восход наблюдается 14 марта, а если перевести на час назад то рассвет в 8:00 утра будет 15 февраля. Осенью восход в 8:00 утра наблюдается 8 октября, при переводе на час назад восход солнца не позднее 8:00 можно будет наблюдать до 9 ноября. на ДВА МЕСЯЦА можно оттянуть, чтобы восход солнца был не позже 8 утра! А ведь это время когда дети идут в школу.
Природное (поясное) время, где я живу UTC+2:30, фактическое же время по часовому поясу UTC+3:00 - и то мы на декретном (летнем времени) числимся. При переводе времени ранее, зимой было UTC+2:00, летом UTC+3:00. То есть сейчас фактически время ни для зимы и не для лета, так сказать - на золотой середине. Летом в самую короткую ночь действительно светать начинает в 2:30. И то находясь почти на природном времени, а на работу я выхожу из дома 6:30, декабря-января по горло хватает с их темнотой по утрам да и зима начинает надоедать, в феврале к 10 числу светать начинает в восемь утра и начинаешь понимать - ура скоро весна! Осенью рассветать начинает позднее 8:00 после 20 чисел ноября.
17 марта, 7.55 - момент рассвета в Костанае. Местное время: + 2 часа от поясного / Фото Олега ПАКА, ng.kz
18 марта, время 6:45 Местное время: + 30 мин. от поясного
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00?
Если противникам без разницы во сколько восход солнца зимой, то зачем запрещать перевод, из-за вредности? Детей бы хоть пожалели! Соседние с юга и севера регионы живут во времени UTC+5:00, а Кустанай в чём виноват что живет по времени UTC+6:00?. Мне зимой хватает трех месяцев темени по утрам, а в Кустанае их аж ПЯТЬ! КАРЛ! когда восход солнца позднее 8 утра
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 16:39]
Тот самый:
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
Вот в том и дело, всю зиму, не мало иногда суровую, утро в Кустанае зимой как у полярного круга.
Сейчас в Кустанае весной в 8:00 утра восход наблюдается 14 марта, а если перевести на час назад то рассвет в 8:00 утра будет 15 февраля. Осенью восход в 8:00 утра наблюдается 8 октября, при переводе на час назад восход солнца не позднее 8:00 можно будет наблюдать до 9 ноября. на ДВА МЕСЯЦА можно оттянуть, чтобы восход солнца был не позже 8 утра! А ведь это время когда дети идут в школу.
Природное (поясное) время, где я живу UTC+2:30, фактическое же время по часовому поясу UTC+3:00 - и то мы на декретном (летнем времени) числимся. При переводе времени ранее, зимой было UTC+2:00, летом UTC+3:00. То есть сейчас фактически время ни для зимы и не для лета, так сказать - на золотой середине. Летом в самую короткую ночь действительно светать начинает в 2:30. И то находясь почти на природном времени, а на работу я выхожу из дома 6:30, декабря-января по горло хватает с их темнотой по утрам да и зима начинает надоедать, в феврале к 10 числу светать начинает в восемь утра и начинаешь понимать - ура скоро весна! Осенью рассветать начинает позднее 8:00 после 20 чисел ноября.
17 марта, 7.55 - момент рассвета в Костанае. Местное время: + 2 часа от поясного / Фото Олега ПАКА, ng.kz
18 марта, время 6:45 Местное время: + 30 мин. от поясного
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00?
Если противникам без разницы во сколько восход солнца зимой, то зачем запрещать перевод, из-за вредности? Детей бы хоть пожалели! Соседние с юга и севера регионы живут во времени UTC+5:00, а Кустанай в чём виноват что живет по времени UTC+6:00?. Мне зимой хватает трех месяцев темени по утрам, а в Кустанае их аж ПЯТЬ! КАРЛ! когда восход солнца позднее 8 утра
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 16:39]
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 17:34
Цитата:
Ну и?Вставать то надо в 6 утра,по любому до рассвета.
Цитата:
Ну так овчинка выделки не стоит.
Цитата:
Дети что в одну сторону ходят,почему вы умалчиваете по какой темноте будет возвращаться вторая смена?
Нурбанчик:
Сейчас в Кустанае весной в 8:00 утра восход наблюдается 14 марта, а если перевести на час назад то рассвет в 8:00 утра будет 15 февраля.
Сейчас в Кустанае весной в 8:00 утра восход наблюдается 14 марта, а если перевести на час назад то рассвет в 8:00 утра будет 15 февраля.
Ну и?Вставать то надо в 6 утра,по любому до рассвета.
Цитата:
Нурбанчик:
на ДВА МЕСЯЦА можно оттянуть, чтобы восход солнца был не позже 8 утра!
на ДВА МЕСЯЦА можно оттянуть, чтобы восход солнца был не позже 8 утра!
Ну так овчинка выделки не стоит.
Цитата:
Нурбанчик:
А ведь это время когда дети идут в школу.
А ведь это время когда дети идут в школу.
Дети что в одну сторону ходят,почему вы умалчиваете по какой темноте будет возвращаться вторая смена?
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 17:37
Цитата:
Я против,если что у солнца есть не только восход,а ещё и закат.Темень в 5 вечера-это по вашему нормально?
Нурбанчик:
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00? Если противникам без разницы во сколько восход солнца зимой, то зачем запрещать перевод, из-за вредности
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00? Если противникам без разницы во сколько восход солнца зимой, то зачем запрещать перевод, из-за вредности
Я против,если что у солнца есть не только восход,а ещё и закат.Темень в 5 вечера-это по вашему нормально?
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 17:51
Цитата:
Мне тоже это не нравится по ряду причин.
1. Опять привыкать к разнице во времени с коллегами и соседними локациями. Ради чего?
2. Где гарантии, что привыкнув в очереной раз к новому времени, не придется привыкать снова благодаря волшебной палочке очередного бабай-аты?
3. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Еще раздражает пустопорожняя болтовня этих активистов, которым по существу и сказать-то нечего, кроме того, что им "солнышко нужно чтобы проснуться". Им видите ли это сказал "доктор наук", хотя может быть это был просто голос в их голове. Когда им начинаешь приводить какие-то факты и объяснять как работает этот механизм, они начинают обзываться и скатываются в некрасивый базарный скандал.
[Исправлено: JereK, 24.03.2021 - 17:53]
Нурбанчик:
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00?
Одного не пойму, кто против возврата на время UTC+5:00 с UTC+6:00?
Мне тоже это не нравится по ряду причин.
1. Опять привыкать к разнице во времени с коллегами и соседними локациями. Ради чего?
2. Где гарантии, что привыкнув в очереной раз к новому времени, не придется привыкать снова благодаря волшебной палочке очередного бабай-аты?
3. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Еще раздражает пустопорожняя болтовня этих активистов, которым по существу и сказать-то нечего, кроме того, что им "солнышко нужно чтобы проснуться". Им видите ли это сказал "доктор наук", хотя может быть это был просто голос в их голове. Когда им начинаешь приводить какие-то факты и объяснять как работает этот механизм, они начинают обзываться и скатываются в некрасивый базарный скандал.
[Исправлено: JereK, 24.03.2021 - 17:53]
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 18:54
Цитата:
Вторая смена это больше вопрос к государству, почему оно не в состоянии строить или реконструировать существующие школы на увеличение площади школ, чтобы этот недостаток как вторая смена полностью исключить. Кстати в советское время когда ходил в школу в Алма-Ате, у нас была только первая смена, да и большинство Алматинский школ были односменными, а вот только в Кустанае узнал что есть вторая смена. Вторая смена это неспособность государства обеспечить школы нормальными площадями.
Добринцофф:
Дети что в одну сторону ходят,почему вы умалчиваете по какой темноте будет возвращаться вторая смена?
Дети что в одну сторону ходят,почему вы умалчиваете по какой темноте будет возвращаться вторая смена?
Вторая смена это больше вопрос к государству, почему оно не в состоянии строить или реконструировать существующие школы на увеличение площади школ, чтобы этот недостаток как вторая смена полностью исключить. Кстати в советское время когда ходил в школу в Алма-Ате, у нас была только первая смена, да и большинство Алматинский школ были односменными, а вот только в Кустанае узнал что есть вторая смена. Вторая смена это неспособность государства обеспечить школы нормальными площадями.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 18:57
Цитата:
Конечно нормально, раз это предусмотрено матушкой Природой, а не пожеланиями тех людей, кто спит до 10 утра.
Для вечернего времени зимой предостаточно человеческого творения - городского уличного ( в том числе во дворах) искусственного освещения, ну если вы в поле живёте, то да здесь проблематичнее с вечером. Или вы не видели фотографий как освещаются вечером и ночью города, тем более это видно даже с космоса Зачем коверкать законы Природы? Давно рассчитаны природные часовые пояса, и большинство стран мира, заметьте - большинство, живут по местному природному поясному времени, где-то ещё, к тому же, переходят на летнее/зимнее время, хотя последнее действительно вызывает много споров. А Кустанайский акимат особенный, соседи по меридиану с юга и с севера живут в поясному декретном времени, а кустанайцы живут по времени, как исключение, на +2 часа от природного, и зимой время восхода в Кустанае как у полярного круга.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 19:14]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 19:25]
Добринцофф:
Я против,если что у солнца есть не только восход,а ещё и закат.Темень в 5 вечера-это по вашему нормально?
Я против,если что у солнца есть не только восход,а ещё и закат.Темень в 5 вечера-это по вашему нормально?
Конечно нормально, раз это предусмотрено матушкой Природой, а не пожеланиями тех людей, кто спит до 10 утра.
Для вечернего времени зимой предостаточно человеческого творения - городского уличного ( в том числе во дворах) искусственного освещения, ну если вы в поле живёте, то да здесь проблематичнее с вечером. Или вы не видели фотографий как освещаются вечером и ночью города, тем более это видно даже с космоса Зачем коверкать законы Природы? Давно рассчитаны природные часовые пояса, и большинство стран мира, заметьте - большинство, живут по местному природному поясному времени, где-то ещё, к тому же, переходят на летнее/зимнее время, хотя последнее действительно вызывает много споров. А Кустанайский акимат особенный, соседи по меридиану с юга и с севера живут в поясному декретном времени, а кустанайцы живут по времени, как исключение, на +2 часа от природного, и зимой время восхода в Кустанае как у полярного круга.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 19:14]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 19:25]
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:21
Цитата:
Хочу заметить, что не матушка Природа придумала мерить время, и не матушка природа установила шкалу времени по разным часовым поясам. Восходы и закаты просто происходят, и природа оставила за людьми право решать, во-сколько это будет происходить по придуманной людьми шкале измерения времени.
Цитата:
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
[Исправлено: JereK, 24.03.2021 - 19:22]
Нурбанчик:
Конечно нормально, раз это предусмотрено матушкой Природой
Конечно нормально, раз это предусмотрено матушкой Природой
Хочу заметить, что не матушка Природа придумала мерить время, и не матушка природа установила шкалу времени по разным часовым поясам. Восходы и закаты просто происходят, и природа оставила за людьми право решать, во-сколько это будет происходить по придуманной людьми шкале измерения времени.
Цитата:
Нурбанчик:
Для вечернего времени зимой предостаточно человеческого творения - уличного и дворового искусственного освещения, ну если вы в поле живёте, то да здесь проблематичные.
Для вечернего времени зимой предостаточно человеческого творения - уличного и дворового искусственного освещения, ну если вы в поле живёте, то да здесь проблематичные.
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
[Исправлено: JereK, 24.03.2021 - 19:22]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1212
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:28
Цитата:
Ну вы свои три великие высоконаучные причины перечитайте. Сплошные "мне не нравится" и "мне неохота привыкать". Хоть раз попробуйте подумать не только о себе и своих хотелках, а о будущих поколениях.
JereK:
Еще раздражает пустопорожняя болтовня этих активистов
Еще раздражает пустопорожняя болтовня этих активистов
Ну вы свои три великие высоконаучные причины перечитайте. Сплошные "мне не нравится" и "мне неохота привыкать". Хоть раз попробуйте подумать не только о себе и своих хотелках, а о будущих поколениях.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:31
Цитата:
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями, вы ведь начнете по очередному кругу про своих "докторов наук" и "солнышко чтобы проснуться"? Мы это уже проходили. Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Маркс:
Хоть раз попробуйте подумать не только о себе и своих хотелках, а о будущих поколениях.
Хоть раз попробуйте подумать не только о себе и своих хотелках, а о будущих поколениях.
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями, вы ведь начнете по очередному кругу про своих "докторов наук" и "солнышко чтобы проснуться"? Мы это уже проходили. Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:31
Цитата:
При переводе у вас будет плюс, с переговорам с Астаной например, есть утром дополнительный час расставить приоритеты, ну а к вечеру после 16:00 по астанинскому времени, если есть необходимость можно задержаться, хотя лучше с такого времени переговоры перенести на утро, это я к тому что после 16 часов на работе лучше завершать свои мероприятия, а не вести переговоры с кем либо.
JereK:
Опять привыкать к разнице во времени с коллегами и соседними локациями. Ради чего?
Опять привыкать к разнице во времени с коллегами и соседними локациями. Ради чего?
При переводе у вас будет плюс, с переговорам с Астаной например, есть утром дополнительный час расставить приоритеты, ну а к вечеру после 16:00 по астанинскому времени, если есть необходимость можно задержаться, хотя лучше с такого времени переговоры перенести на утро, это я к тому что после 16 часов на работе лучше завершать свои мероприятия, а не вести переговоры с кем либо.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:33
Цитата:
Мои коллеги сильно дальше астаны живут, но для кого-то, возможно, это будет плюсом.
Нурбанчик:
При переводе у вас будет плюс, с переговорам с Астаной например, есть утром дополнительный час расставить приоритеты, ну а к вечеру после 16:00 по астанинскому времени, если есть необходимость можно задержаться, хотя лучше с такого времени переговоры перенести на утро, это я к тому что после 16 часов на работе лучше завершать свои мероприятия, а не вести переговоры с кем либо.
При переводе у вас будет плюс, с переговорам с Астаной например, есть утром дополнительный час расставить приоритеты, ну а к вечеру после 16:00 по астанинскому времени, если есть необходимость можно задержаться, хотя лучше с такого времени переговоры перенести на утро, это я к тому что после 16 часов на работе лучше завершать свои мероприятия, а не вести переговоры с кем либо.
Мои коллеги сильно дальше астаны живут, но для кого-то, возможно, это будет плюсом.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:38
Цитата:
Это да))) гарантий наверное ни каких.
Но если не переводить ежегодно стрелки на зимнее/летнее время, то лучше оставаться на декретном/летнем времени на +1 час от природного поясного, так как это плюс и для зимы и лета в отношении вечернего времени.
JereK:
2. Где гарантии, что привыкнув в очереной раз к новому времени, не придется привыкать снова благодаря волшебной палочке очередного бабай-аты?
2. Где гарантии, что привыкнув в очереной раз к новому времени, не придется привыкать снова благодаря волшебной палочке очередного бабай-аты?
Это да))) гарантий наверное ни каких.
Но если не переводить ежегодно стрелки на зимнее/летнее время, то лучше оставаться на декретном/летнем времени на +1 час от природного поясного, так как это плюс и для зимы и лета в отношении вечернего времени.
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