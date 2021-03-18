Отправлено: - 12:09

Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ в ответ привел другие данные: 58,9% проголосовали против перевода области в свой часовой пояс. За - 36,3%, воздержались - 4,8%.



Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.

«Опрос проводился в онлайн-режиме во всех сферах, где охват составил максимальное количество населения», а участвовали 44 506 человек.

Большинство депутатов Житикаринского района - за перевод времени.

- Они сообщили, что у них нет средств в бюджете на проведение научных исследований, поэтому отдали этот вопрос на исполнение маслихатам. Они провели голосование, опросы.

Цитата:Цитата:Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли?Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.Цитата:И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.Цитата:Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопросв акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.