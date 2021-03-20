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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41191
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1495
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 13:49
#90
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Цитата:
Маркс:
Научный стаж - четыре года. Младший научный сотрудник.


Даже интересно стало, и в какой-же области? ))

Цитата:
Маркс:
Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.


г-н Маркс, вот ответьте на такой вопрос, сколько понадобилось докторов наук чтобы объяснить вам что крышку унитаза следует поднимать, когда вы ходите по-маленькому, насладившись своими напитками у окна? :lol:

Образование и кругозор человеку для того и нужен, чтобы отличать научные факты от псевдонаучной чепухи, пусть даже под этой чепухой и написано "Сказено доктором наук!" ;-)
За сим откланиваюсь, так как спор по существу окончен, а в подобной перебранке нет рационального зерна.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1207
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 14:29
#91
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Цитата:
JereK:
Даже интересно стало, и в какой-же области? ))

Ну допустим, гидрология и метеорология. Это что-то меняет?
Цитата:
JereK:
г-н Маркс, вот ответьте на такой вопрос, сколько понадобилось докторов наук чтобы объяснить вам что крышку унитаза следует поднимать, когда вы ходите по-маленькому, насладившись своими напитками у окна?

А сколько дней лечения и санитаров потребуется, чтобы вы перестали генерировать глупости, пытаясь замаскировать свое незнание вопроса под псевдоюмор уровня детсадовского стендапа?
Цитата:
JereK:
За сим откланиваюсь, так как спор по существу окончен, а в подобной перебранке нет рационального зерна.

Счастливого пребывания в мире отклонений и нелогичной рациональности. Главное, поменьше выходите на солнце, а утром, перед пробуждением, не забывайте включать синюю лампу, чтобы запускались необходимые процессы для бодрствования.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21443
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 15:24
#92
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Цитата:

Голосуй не голосуй

В результате будет - Буй... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7847
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 17:26
#93
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Цитата:
Маркс:
то почему все остальное человечество живет согласуясь с солнечным временем, почему не ведут ночной образ жизни?

А кто вам сказал ,что не ведут?Если вы ложитесь спать в 10 вечера,то это не означает что жизнь отсановилась.
Цитата:
Маркс:

Маркс:
Ну если часовые пояса не играют никакой роли, то почему все остальное человечество живет согласуясь с солнечным временем

Цитата:
Маркс:
Ну, наверное, все вокруг дураки, одна только Костанайской область прогрессивнее всех землян

Ещё китайцы дураки у них пять часовых поясов,но живут в одном,а немцы вообще изверги мучают население постоянными переводами .
Кчтати если посмотреть на карту соответствия природного времени с официальным то мы увидим очень много красных зон.


[Исправлено: Добринцофф, 24.03.2021 - 17:27]
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