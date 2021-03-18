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Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
N
Я робот(Пользователи)
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- 41191
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:09
Цитата:
Цитата:
Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли? Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.
Цитата:
И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.
Цитата:
Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопрос научных исследований в акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?
Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.
Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ в ответ привел другие данные: 58,9% проголосовали против перевода области в свой часовой пояс. За - 36,3%, воздержались - 4,8%.
Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.
Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.
Цитата:
«Опрос проводился в онлайн-режиме во всех сферах, где охват составил максимальное количество населения», а участвовали 44 506 человек.
Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли? Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.
Цитата:
Большинство депутатов Житикаринского района - за перевод времени.
И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.
Цитата:
- Они сообщили, что у них нет средств в бюджете на проведение научных исследований, поэтому отдали этот вопрос на исполнение маслихатам. Они провели голосование, опросы.
Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопрос научных исследований в акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?
Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:32
Цитата:
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
10-я школа (7 мкрн), школьники идут в школу. Около 9 часов утра 15 января. Заметьте, что уже светает, а в нековидные годы школы работали даже с 8 утра, детсады с 7 утра:
А вот КызылОрда 17 января в 8 часов утра, там перевели время с 2018го года:
Цитата:
А Вам кто мешает заняться этими вопросами? Ждёте пока Ведлер или Денисов решат за Вас Ваши проблемы?
Николаич I:
Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте!
Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте!
С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.
10-я школа (7 мкрн), школьники идут в школу. Около 9 часов утра 15 января. Заметьте, что уже светает, а в нековидные годы школы работали даже с 8 утра, детсады с 7 утра:
А вот КызылОрда 17 января в 8 часов утра, там перевели время с 2018го года:
Цитата:
Николаич I:
Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты
Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты
А Вам кто мешает заняться этими вопросами? Ждёте пока Ведлер или Денисов решат за Вас Ваши проблемы?
(Полноправные пользователи)
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Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 14:06
Думаю тут лучше сезонное время. Наступает октябрь, перевел час на час назад. Наступает март обратно. Все довольны, всем угодили
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