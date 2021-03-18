Прогноз на 5 дней
ясно-1°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как грамотно перевести стрелки?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41191
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
Читать статью

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1176
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:09
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ в ответ привел другие данные: 58,9% проголосовали против перевода области в свой часовой пояс. За - 36,3%, воздержались - 4,8%.

Протокол слушаний есть в областном маслихате, который занимался организацией общественных слушаний. Поэтому считаю иск о переводе области в свой часовой пояс ненадлежащим и прошу в иске отказать с учетом мнения жителей области.


Цитата:
«Опрос проводился в онлайн-режиме во всех сферах, где охват составил максимальное количество населения», а участвовали 44 506 человек.


Поименный список тех 44506 человек можете предоставить? С ФИО и подписью? Этот "опрос" ни чем не лучше прошлых фиктивных "опросов" - проводился в гугл-формах, которые позволяли проголосовать более 1 раза и не спрашивали никакой информации о человеке. Акимат на этот опрос ссылается что ли? :lol: Клиника по вам плачет и уже давно или даже тюрьма за подлог.

Цитата:
Большинство депутатов Житикаринского района - за перевод времени.


И не удивительно! Житикара - самый западный район области, солнечный свет туда приходит ещё на 10 минут после Костаная. В феврале полдень там в 14:09. В Карабалыке тоже восход в начале января в 10:10.

Цитата:
- Они сообщили, что у них нет средств в бюджете на проведение научных исследований, поэтому отдали этот вопрос на исполнение маслихатам. Они провели голосование, опросы.


Изначально было ошибкой (или не ошибкой?) отдавать вопрос научных исследований в акимат Костанайской области. А те передали маслихатам. А что у маслихатов есть средства на научные исследования? Или наши маслихаты состоят из учёных, способных провести эти исследования самостоятельно? Или опросы = научные исследования?

Уже несколько лет есть заключение института географии, о том что область живёт на 2 часа раньше своего часового пояса и перевод времени на 1 час назад целесообразен.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1176
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 22.03.21 - 12:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте!


С временем Астаны нам приходиться 5 месяцев в году начинать работу/учёбу в темноте, после перевода будет 2-3 таких месяца (восход в декабре-январе у нас сейчас в 10 утра). Но даже в эти 2-3 месяца будет светлее по утрам.

10-я школа (7 мкрн), школьники идут в школу. Около 9 часов утра 15 января. Заметьте, что уже светает, а в нековидные годы школы работали даже с 8 утра, детсады с 7 утра:


А вот КызылОрда 17 января в 8 часов утра, там перевели время с 2018го года:


Цитата:
Николаич I:
Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты


А Вам кто мешает заняться этими вопросами? Ждёте пока Ведлер или Денисов решат за Вас Ваши проблемы?
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
607
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 14:06
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю тут лучше сезонное время. Наступает октябрь, перевел час на час назад. Наступает март обратно. Все довольны, всем угодили
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS