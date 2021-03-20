Отправлено: - 13:49

Маркс:

Научный стаж - четыре года. Младший научный сотрудник.

Маркс:

Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.

Цитата:Даже интересно стало, и в какой-же области? ))Цитата:г-н Маркс, вот ответьте на такой вопрос, сколько понадобилось докторов наук чтобы объяснить вам что крышку унитаза следует поднимать, когда вы ходите по-маленькому, насладившись своими напитками у окна?Образование и кругозор человеку для того и нужен, чтобы отличать научные факты от псевдонаучной чепухи, пусть даже под этой чепухой и написано "Сказено доктором наук!"За сим откланиваюсь, так как спор по существу окончен, а в подобной перебранке нет рационального зерна.