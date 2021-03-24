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Белые наступают
Белые наступают
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41191
Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 07:44
} и на права потребителей. Назову пару эпизодов последних обращений покупателей. Женщина приобрела диван в комплекте с подушками. Однако вытерпеть смрад исходящий от подушек она не могла. Вскрыв шов, покупательница обнаружила, что подушка была набита мусором с обильным присутствием дохлых тараканов. Аналогичный случай произошёл у покупательницы верхней женской одежды.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4567
Re: Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 07:44
Неловко писать об этом, но нынче и водку разливают слабенькую, только за тридцать градусов переваливает. Смотрел передачу , мир на изнанку - называлась, про Китай. Там гонят самогон и свободно продают на базаре.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 607
Re: Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 08:27
А еще мы боимся судиться. Даже заявление подать в суд, никто не поможет новичку, заходишь в здание суда, отправляют сразу к платным адвокатам.
Поэтому и не судимся, а хотя можно было как в случае с Алсер, отказал в возврате ноутбука, сославшись что вы его включали, т.к. была однодневная эксплуатация жесткого диска. Пришлось отказаться от возврата, хотя в законе было прописано что в течение 14-ти дней можно вернуть, если вам не подходит по размеру, цвету и т.д.
Итог один - не хожу в Алсер. Минус один покупатель.
Поэтому и не судимся, а хотя можно было как в случае с Алсер, отказал в возврате ноутбука, сославшись что вы его включали, т.к. была однодневная эксплуатация жесткого диска. Пришлось отказаться от возврата, хотя в законе было прописано что в течение 14-ти дней можно вернуть, если вам не подходит по размеру, цвету и т.д.
Итог один - не хожу в Алсер. Минус один покупатель.
Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 10:05
Цитата:
Так сейчас время потребления, а если делать нормальную водку, то вы один пузырь купите, а за вторым уже не придёте. Плохой получится из вас потребитель. А так, сделали чуть меньше градусность и уже приходится постоянно догоняться, досылать гонцов за добавкой. Недаром люди сегодня обучаются в заграницах, учатся эффективному менеджменту, чтобы производственные мощности не простаивали.
сайлау курманов:
Неловко писать об этом, но нынче и водку разливают слабенькую, только за тридцать градусов переваливает.
Неловко писать об этом, но нынче и водку разливают слабенькую, только за тридцать градусов переваливает.
Так сейчас время потребления, а если делать нормальную водку, то вы один пузырь купите, а за вторым уже не придёте. Плохой получится из вас потребитель. А так, сделали чуть меньше градусность и уже приходится постоянно догоняться, досылать гонцов за добавкой. Недаром люди сегодня обучаются в заграницах, учатся эффективному менеджменту, чтобы производственные мощности не простаивали.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7846
Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 10:38
Цитата:
Водка нормальная ,но народная мудрость гласит,сколько водки не бери всё равно два раза бегать.
Цитата:
При нынешнем изобилии спиртного,никто такую гадость второй раз покупать не будет,возьмут другую.
[Исправлено: Добринцофф, 24.03.2021 - 10:54]
Маркс:
Так сейчас время потребления, а если делать нормальную водку, то вы один пузырь купите, а за вторым уже не придёте
Так сейчас время потребления, а если делать нормальную водку, то вы один пузырь купите, а за вторым уже не придёте
Водка нормальная ,но народная мудрость гласит,сколько водки не бери всё равно два раза бегать.
Цитата:
Маркс:
А так, сделали чуть меньше градусность
А так, сделали чуть меньше градусность
При нынешнем изобилии спиртного,никто такую гадость второй раз покупать не будет,возьмут другую.
[Исправлено: Добринцофф, 24.03.2021 - 10:54]
Белые наступают
Отправлено: 24.03.21 - 13:26
Цитата:
Э! - сказали мы с Петром Ивановичем. Это вы до сих пор не пили нормальные напитки. И не имеется ввиду забугорный, с неподъемными ценами, алкоголь. Вот когда поставишь бражку на малине, да прогонишь ее два раза через аппарат, не имеющий отношения к государственному, а потом пропустишь через угольный фильтр и разбавишь чистой водой до сорока градусов по наказу Д.И. Менделеева.
Оставишь на несколько дней, чтобы химические элементы привыкли и притерлись друг к другу, а потом нальешь напиток в хрустальный бокал и подойдёшь к окну, чтобы солнце смогло заглянуть внутрь сосуда и разбудить дремлющие до поры, до времени силы, согласуясь с циркадными ритмами.
И тут же, без промедления, нужно влить в себя эту живительную влагу, которая освежающим потоком прокатится по пищеводу и войдёт в желудок мягкой, успокаивающей волной. В это же время нервная система отправит в мозг сигнал умиротворения, а тот в свою очередь разрешит расслабиться настороженным органам и весь организм охватит лёгкая эйфория, снимающая стресс и напряжение текущего момента.
Добринцофф:
Водка нормальная
Водка нормальная
Э! - сказали мы с Петром Ивановичем. Это вы до сих пор не пили нормальные напитки. И не имеется ввиду забугорный, с неподъемными ценами, алкоголь. Вот когда поставишь бражку на малине, да прогонишь ее два раза через аппарат, не имеющий отношения к государственному, а потом пропустишь через угольный фильтр и разбавишь чистой водой до сорока градусов по наказу Д.И. Менделеева.
Оставишь на несколько дней, чтобы химические элементы привыкли и притерлись друг к другу, а потом нальешь напиток в хрустальный бокал и подойдёшь к окну, чтобы солнце смогло заглянуть внутрь сосуда и разбудить дремлющие до поры, до времени силы, согласуясь с циркадными ритмами.
И тут же, без промедления, нужно влить в себя эту живительную влагу, которая освежающим потоком прокатится по пищеводу и войдёт в желудок мягкой, успокаивающей волной. В это же время нервная система отправит в мозг сигнал умиротворения, а тот в свою очередь разрешит расслабиться настороженным органам и весь организм охватит лёгкая эйфория, снимающая стресс и напряжение текущего момента.
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