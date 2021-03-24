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≡ С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41191
С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской области
Отправлено: 24.03.21 - 12:21
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20 марта в полицию Житикары поступило сообщение от продавца магазина, о том, что неизвестный мужчина зашел вечером в магазин и потребовал выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет. В это время зашли покупатели и мужчина спешно выбежал из магазина.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
121
Re: С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской...
Отправлено: 24.03.21 - 12:21
#1
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Ну и чудак или дурак!! Глупо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
194
Re: С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской...
Отправлено: 24.03.21 - 13:15
#2
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Статья 192. Разбой
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Дурак? Нет,полный идиот!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4567
Re: С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской...
Отправлено: 24.03.21 - 13:25
#3
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Наверное уже в каждом городе комерсы решили объединиться в группы на ватцапе и делятся инфой по своей работе. Так ежедневно приходят сообщения как горе- продавцы кидают своих хозяев на очень даже приличные суммы. В данный момент с этим бороться практически не возможно. Времена тяжёлые, народ нищает и с этим ничего не поделать
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