Re: С игрушечным пистолетом грабил магазины житель Костанайской...

Отправлено: - 13:25

Наверное уже в каждом городе комерсы решили объединиться в группы на ватцапе и делятся инфой по своей работе. Так ежедневно приходят сообщения как горе- продавцы кидают своих хозяев на очень даже приличные суммы. В данный момент с этим бороться практически не возможно. Времена тяжёлые, народ нищает и с этим ничего не поделать