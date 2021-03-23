Отправлено: - 12:38

Tenkisch:

вернуться к советской.

Цитата:боюсь, уже невозможно это!!! в школах остались единицы учителей, захвативших советскую систему, а значит еще немного ее помнящие и знающие. И,что немаловажно, еще имеющие знания, полученные в советской школе. Уже немало работает тех, кто прошел через новую программу, новые школьные учебники, новые программы образования колледжа/вуза и в голове у их "увы и ах". Их надо сажать снова за парту, вкладывать те, нужные правила, нормы, законы, тексты т.д., которые были в советских учебниках! Боюсь, они выть начнут! Ведь придется не "портфолио собирать" и тупые тесты тыкать, а именно учиться: уметь думать, правила осознанно учить (а не зубрить) и, главное, применять; сравнивать, сопоставлять, осознанно запоминать что-то, выводы свои делать и т.д.НО нам стойко вдалбливают,что наша система образования продвинутая - почитаем/послушаем высказывания представителей Министерства образования... Светлое будущее у нашего образования начало свой путь с 2000 года! Все идем...А смена руководства в сфере образования: что в стране, что в Кустанае? Впечатление отсиживаемости тупо и все, создание видимости сверхозабоченности в подчиненной сфере. Каждый свои "новшества" вводит, а за последствия ответственности хоть один понес? Научились только умные слова говорить, увольнять "неугодных", показывая тем самым свою "работу". К чему это все ведет? Опытные уходят, понимая,что не могут вынести этого или, кому некуда уходить/до пенсии чуть чуть - молча терпят, понимая, при этом что все это "понты", "показуха" не более того. И родителей некоторых терпят: сейчас немало появилось, считающих, что их дети гении (хотя сами недалеких талантов), а учитель этого не видит. Трезво не хотят смотреть на реальные возможности своего ребенка.Результат: за голову хватаемся - к чему идем? что имеем? Что вообще творится вокруг? Какие ценности в обществе превалируют?В общем, всё грустно ОЧЕНЬ!