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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41191
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:28
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Голова шла кругом от всего этого набора современных технологий, которыми должны были ускоренными темпами овладеть не только ученики, но и родители. Сколько нервов и терпения требовалось всем изо дня в день, чтобы выполнять задания без толкового объяснения материала педагогами, при прерывающемся Интернете и зависающих школьных платформах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:28
#1
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когда с горем пополам первый самолет со студентами из кз,в феврале ,
полетел в Новосибирск,они прямо признавались,
что со своей дистанционкой сильно отстали от студентов россиян,
и удастся ли им догнать их ,еще вопрос.
наверное они понимают о чем говорят.
так и со школой у нас, вроде не видно , на язык не пощупаешь,
но то что знания потеряны, и удастся ли их добрать и каким способом-
это очевидно.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2021 - 11:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4567
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:39
#2
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Надо чтоб дети осознавали, без образования ты никто, тогда сами будут стремиться. Я сильно сожалел что прогуливал школу, но тому были причины. Наша классная своими истериками напрочь отбила от меня литературу и русский, но геометрию,историю и химию я просто обожал, физику прогулял , каюсь
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13792
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:45
#3
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Цитата:
глядя на снижающиеся уровень оценок, стали платить за решение контрольных, лишь бы они были сделаны правильно и в срок.

Источник:

Можно понять, когда это делают несознательные студенты - удержаться в вузе, не хватило времени из-за работы, другие причины могут быть. А тут? Зачем формализовать обучение ребенка? Кому эти оценки нужны? Зачем из них делать цель? Чтобы "не хуже других"? Глупость, ей-Богу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7415
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 12:02
#4
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Цитата:
Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ... Так складывался учебный день многих школьников.

Евгений вот тебе ещё вроде не 60 лет чтобы уже впасть в апатию и не хотеть разбираться в новшествах и технологиях
Физкультура в Ютюбе для тебя это сложно???
Физкультура в Ютюбе карл!!!
Включить запись и заниматься по этой записи)))
Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковался
Домашняя работа по почте тоже сложно для тебя??
Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?)
Мда
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
460
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 17:10
#5
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"И учителей это, видимо, тоже устраивает"
А почему бы и нет , если это устраивает родителей ?
Если помните, то Ломоносов вышел из самой, что ни на есть , удаленки и вопреки воле родителей.
Не надоело во всем винить педагогов ? И в выборах,, и в массовках , и в коррупции, и в недорослях- во всем они виноваты ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7846
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 17:16
#6
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По моему всем понятно ,что дистанционка это зло,но что автор может предложить в замен?
Онлайн обучение-это вынужденная мера на период пандемии,сейчас небольшой спад по заболеваниям и дети снова пошли в школу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13792
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 18:18
#7
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Цитата:
Добринцофф:
По моему всем понятно ,что дистанционка это зло,но что автор может предложить в замен?

Да речь не об этом в статье, а о её организации. Зачем куча площадок для каждой задачи?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4584
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 18:27
#8
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Цитата:
abaika95:
Включить запись и заниматься по этой записи))) Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковался Домашняя работа по почте тоже сложно для тебя?? Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?) Мда

"без истерик"- это для взрослого человека!
А для школы - это всё профанация!!! - 1000% Всё правильно написано и выводы сделаны! А последствия буду еще ужаснее!!!! :-x
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
46
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 24.03.21 - 00:36
#9
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Нужно просто отказаться от этой программы образования, и вернуться к советской. Естественно подкорректировав её под современные реалии. Программа целью которой является натаскивание на тесты изначально провальна! И ничего тут педагоги не сделают, здесь нужно менять подход к образованию.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1207
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 24.03.21 - 10:28
#10
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Цитата:
НГ:
Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ...

И такая ситуация не только в образовании, во всех сферах нашей жизни цифровизация прокатилась своими железными гусеницами. Нигде нет единых платформ, общих правил, систематизации. Каждый кулик что-то предпринимает в своем болоте, а всем остальным приходится бегать по всем топям, чтобы найти и разобраться в очередном местечковой творении. Цифровизация это хорошо, но и систематизация цифровизации всё-таки нужна.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4584
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 24.03.21 - 12:38
#11
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Цитата:
Tenkisch:
вернуться к советской.

боюсь, уже невозможно это!!! в школах остались единицы учителей, захвативших советскую систему, а значит еще немного ее помнящие и знающие. И,что немаловажно, еще имеющие знания, полученные в советской школе. Уже немало работает тех, кто прошел через новую программу, новые школьные учебники, новые программы образования колледжа/вуза и в голове у их "увы и ах". Их надо сажать снова за парту, вкладывать те, нужные правила, нормы, законы, тексты т.д., которые были в советских учебниках! Боюсь, они выть начнут! Ведь придется не "портфолио собирать" и тупые тесты тыкать, а именно учиться: уметь думать, правила осознанно учить (а не зубрить) и, главное, применять; сравнивать, сопоставлять, осознанно запоминать что-то, выводы свои делать и т.д.
НО нам стойко вдалбливают,что наша система образования продвинутая - почитаем/послушаем высказывания представителей Министерства образования... Светлое будущее у нашего образования начало свой путь с 2000 года! Все идем...
А смена руководства в сфере образования: что в стране, что в Кустанае? Впечатление отсиживаемости тупо и все, создание видимости сверхозабоченности в подчиненной сфере. Каждый свои "новшества" вводит, а за последствия ответственности хоть один понес? Научились только умные слова говорить, увольнять "неугодных", показывая тем самым свою "работу". К чему это все ведет? Опытные уходят, понимая,что не могут вынести этого или, кому некуда уходить/до пенсии чуть чуть - молча терпят, понимая, при этом что все это "понты", "показуха" не более того. И родителей некоторых терпят: сейчас немало появилось, считающих, что их дети гении (хотя сами недалеких талантов), а учитель этого не видит. Трезво не хотят смотреть на реальные возможности своего ребенка.
Результат: за голову хватаемся - к чему идем? что имеем? Что вообще творится вокруг? Какие ценности в обществе превалируют?
В общем, всё грустно ОЧЕНЬ!
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