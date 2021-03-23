Голова шла кругом от всего этого набора современных технологий, которыми должны были ускоренными темпами овладеть не только ученики, но и родители. Сколько нервов и терпения требовалось всем изо дня в день, чтобы выполнять задания без толкового объяснения материала педагогами, при прерывающемся Интернете и зависающих школьных платформах. Читать новость
когда с горем пополам первый самолет со студентами из кз,в феврале , полетел в Новосибирск,они прямо признавались, что со своей дистанционкой сильно отстали от студентов россиян, и удастся ли им догнать их ,еще вопрос. наверное они понимают о чем говорят. так и со школой у нас, вроде не видно , на язык не пощупаешь, но то что знания потеряны, и удастся ли их добрать и каким способом- это очевидно.
Надо чтоб дети осознавали, без образования ты никто, тогда сами будут стремиться. Я сильно сожалел что прогуливал школу, но тому были причины. Наша классная своими истериками напрочь отбила от меня литературу и русский, но геометрию,историю и химию я просто обожал, физику прогулял , каюсь
Можно понять, когда это делают несознательные студенты - удержаться в вузе, не хватило времени из-за работы, другие причины могут быть. А тут? Зачем формализовать обучение ребенка? Кому эти оценки нужны? Зачем из них делать цель? Чтобы "не хуже других"? Глупость, ей-Богу.
Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ... Так складывался учебный день многих школьников.
Евгений вот тебе ещё вроде не 60 лет чтобы уже впасть в апатию и не хотеть разбираться в новшествах и технологиях Физкультура в Ютюбе для тебя это сложно??? Физкультура в Ютюбе карл!!! Включить запись и заниматься по этой записи))) Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковался Домашняя работа по почте тоже сложно для тебя?? Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?) Мда
"И учителей это, видимо, тоже устраивает" А почему бы и нет , если это устраивает родителей ? Если помните, то Ломоносов вышел из самой, что ни на есть , удаленки и вопреки воле родителей. Не надоело во всем винить педагогов ? И в выборах,, и в массовках , и в коррупции, и в недорослях- во всем они виноваты ?
По моему всем понятно ,что дистанционка это зло,но что автор может предложить в замен? Онлайн обучение-это вынужденная мера на период пандемии,сейчас небольшой спад по заболеваниям и дети снова пошли в школу.
abaika95: Включить запись и заниматься по этой записи))) Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковался Домашняя работа по почте тоже сложно для тебя?? Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?) Мда
"без истерик"- это для взрослого человека! А для школы - это всё профанация!!! - 1000% Всё правильно написано и выводы сделаны! А последствия буду еще ужаснее!!!!
Нужно просто отказаться от этой программы образования, и вернуться к советской. Естественно подкорректировав её под современные реалии. Программа целью которой является натаскивание на тесты изначально провальна! И ничего тут педагоги не сделают, здесь нужно менять подход к образованию.
НГ: Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ...
И такая ситуация не только в образовании, во всех сферах нашей жизни цифровизация прокатилась своими железными гусеницами. Нигде нет единых платформ, общих правил, систематизации. Каждый кулик что-то предпринимает в своем болоте, а всем остальным приходится бегать по всем топям, чтобы найти и разобраться в очередном местечковой творении. Цифровизация это хорошо, но и систематизация цифровизации всё-таки нужна.
боюсь, уже невозможно это!!! в школах остались единицы учителей, захвативших советскую систему, а значит еще немного ее помнящие и знающие. И,что немаловажно, еще имеющие знания, полученные в советской школе. Уже немало работает тех, кто прошел через новую программу, новые школьные учебники, новые программы образования колледжа/вуза и в голове у их "увы и ах". Их надо сажать снова за парту, вкладывать те, нужные правила, нормы, законы, тексты т.д., которые были в советских учебниках! Боюсь, они выть начнут! Ведь придется не "портфолио собирать" и тупые тесты тыкать, а именно учиться: уметь думать, правила осознанно учить (а не зубрить) и, главное, применять; сравнивать, сопоставлять, осознанно запоминать что-то, выводы свои делать и т.д. НО нам стойко вдалбливают,что наша система образования продвинутая - почитаем/послушаем высказывания представителей Министерства образования... Светлое будущее у нашего образования начало свой путь с 2000 года! Все идем... А смена руководства в сфере образования: что в стране, что в Кустанае? Впечатление отсиживаемости тупо и все, создание видимости сверхозабоченности в подчиненной сфере. Каждый свои "новшества" вводит, а за последствия ответственности хоть один понес? Научились только умные слова говорить, увольнять "неугодных", показывая тем самым свою "работу". К чему это все ведет? Опытные уходят, понимая,что не могут вынести этого или, кому некуда уходить/до пенсии чуть чуть - молча терпят, понимая, при этом что все это "понты", "показуха" не более того. И родителей некоторых терпят: сейчас немало появилось, считающих, что их дети гении (хотя сами недалеких талантов), а учитель этого не видит. Трезво не хотят смотреть на реальные возможности своего ребенка. Результат: за голову хватаемся - к чему идем? что имеем? Что вообще творится вокруг? Какие ценности в обществе превалируют? В общем, всё грустно ОЧЕНЬ!
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