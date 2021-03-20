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Маркс:

Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.

Маркс: Искусственное освещение нарушает работу циркадных ритмов.

[Исправлено: JereK, 24.03.2021 - 11:28]

Цитата:Побольше околонаучных слов, регалий, званий, это всегда срабатывает!Цитата:Если это и есть весь вывод "ученых, исследователей, диссертантов, кандидатов и докторов наук", то у меня для вас плохие новости: не все доктора наук одинаково полезны!По делу: искусственный свет бывает разный. Безусловно, можно подобрать такой свет, что вообще уснуть не получится - для всех этих вышеназванных вами людей такое раздолье для вольного трактования результатов вне контекста :)Как тот или иной свет вообще может влиять на циркадные ритмы? Все дело в белковом пигменте меланопсине, который содержится в сетчатке глаза. Наиболее активно поглощается этим пигментом свет с длиной волны около 480нм, что соответствует синему спектру света. Значит гипотетически, при попадании на сетчатку синего света надперекрёстное ядро (которое отвечает за циркадные ритмы) получает больше сигналов с сетчатки, чем от света других спектров. Отсюда возможны возникновения нарушений.Однако, первое: в спектре света от лампы накаливания, которой, я уверен, вы пользовались большую часть жизни, синего крайне-крайне мало. Спектр современных светодиодных и газоразрядных ламп тоже вполне приличен, и не перенасыщен синим, более того, его сейчас можно подобрать практически любой, хоть практически полный аналог солнечного.И второе, организм - это очень сложная система. Если бы все работало так примитивно, как вы считаете, человека бы и не возникло, наши предки вымерли бы раньшеУровень синего света долетающий до вас от солнца может быть очень разным в течение дня, он может зависеть от погоды, времени года, от того, лежит ли снег, сколько в воздухе пыли и т. д., и т. п. И организмы, в том числе и человека, адаптировались к этой изменчивости в достаточной степени, чтобы это не доставляло ощутимого дискомфорта.Так что ваши разговоры о том, что "солнышко необходимо чтобы проснуться".. ну кроме улыбки ничего не вызывают.Как и то, что этот ваш час преткновения как-то может сказаться на здоровье.