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Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41188
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:35
Цитата:
Цитата:
Когда другие будут иметь UTC+4 мы будем иметь UTC+5. Где тут одно и то же время?
[Исправлено: JereK, 23.03.2021 - 23:36]
elektron: Маркс не пытается сделать перевод обратно, а просто объясняет целесообразность перевода.Это не важно. Под "вы" я имел в виду всех активистов. На вопрос про гарантии, я так полагаю, ответа не будет? Ну а нет, так и не надо трогать то, что и так работает. От постоянных переводов вреда будет больше, чем от перманентно лишнего часа/двух.
Цитата:
elektron:
Находясь в одном часовом поясе с другими, иметь соответственно одно и тоже время
Находясь в одном часовом поясе с другими, иметь соответственно одно и тоже время
Когда другие будут иметь UTC+4 мы будем иметь UTC+5. Где тут одно и то же время?
[Исправлено: JereK, 23.03.2021 - 23:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6642
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:44
Цитата:
Вот и мне интересно, почему в Кызылорде и Челябинске одно время, а в Костанае на час вперёд?
[Исправлено: elektron, 23.03.2021 - 18:45]
JereK:
Где тут одно и то же время?
Где тут одно и то же время?
Вот и мне интересно, почему в Кызылорде и Челябинске одно время, а в Костанае на час вперёд?
[Исправлено: elektron, 23.03.2021 - 18:45]
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
- Сообщений:
- 1197
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:45
Цитата:
Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.
Цитата:
Тогда было не до этого, был всеобщий бардак, разброд и шатания, все с потерями выходили из ужасов и кризисов 90-х. Сейчас пришло время наводить порядок. Где-то уже навели, нормализовали систему. И только мы хотим быть особенными, идущими вразрез законам природы. И о том, что мы особенные, нужно постоянно помнить, потому что теперь к нашей области не применимы общие для страны законы в плане переходов на декретное время. Потому что когда все перейдут на летнее время нормально, наша область будет бежать впереди полдня уже на три часа. Об этом вы не подумали? И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два. Зачем кому-то нужны все эти обслуживания исключений из общих правил?
JereK:
Ой, да бросьте. Фразы, вырванные из контекста и удобные лично вам - это "весь научный мир", "исследования" и "факты"?
Ой, да бросьте. Фразы, вырванные из контекста и удобные лично вам - это "весь научный мир", "исследования" и "факты"?
Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.
Цитата:
JereK:
Один раз по мановению волшебной палочки бабай-аты время было переведено (и что-то тогда не было никаких исследований, не было слышно никаких ученых, да и активисты как-то помалкивали)
Один раз по мановению волшебной палочки бабай-аты время было переведено (и что-то тогда не было никаких исследований, не было слышно никаких ученых, да и активисты как-то помалкивали)
Тогда было не до этого, был всеобщий бардак, разброд и шатания, все с потерями выходили из ужасов и кризисов 90-х. Сейчас пришло время наводить порядок. Где-то уже навели, нормализовали систему. И только мы хотим быть особенными, идущими вразрез законам природы. И о том, что мы особенные, нужно постоянно помнить, потому что теперь к нашей области не применимы общие для страны законы в плане переходов на декретное время. Потому что когда все перейдут на летнее время нормально, наша область будет бежать впереди полдня уже на три часа. Об этом вы не подумали? И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два. Зачем кому-то нужны все эти обслуживания исключений из общих правил?
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 01:15
Цитата:
Какой ужас,как жить то дальше,навигатор нужен прежде всего для того, что бы не сбиться с пути,а не потеряться во времени,не скажу, что я часто им пользуюсь,но когда пользуюсь то меня интересуют карты ,а не время.
Маркс:
И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два
И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два
Какой ужас,как жить то дальше,навигатор нужен прежде всего для того, что бы не сбиться с пути,а не потеряться во времени,не скажу, что я часто им пользуюсь,но когда пользуюсь то меня интересуют карты ,а не время.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 01:29
Цитата:
Маркс спуститесь уже с небес на землю.
Цитата:
И наведите лучше порядок у себя в голове,а то по моему там кроме циркадных ритмов ничего не осталось.
Маркс:
Может это и есть наша миссия, указывать заблуд
Может это и есть наша миссия, указывать заблуд
Маркс спуститесь уже с небес на землю.
Цитата:
Маркс: Сейчас пришло время наводить порядок.
И наведите лучше порядок у себя в голове,а то по моему там кроме циркадных ритмов ничего не осталось.
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 24.03.21 - 01:32
Цитата:
Побольше околонаучных слов, регалий, званий, это всегда срабатывает!
Цитата:
Если это и есть весь вывод "ученых, исследователей, диссертантов, кандидатов и докторов наук", то у меня для вас плохие новости: не все доктора наук одинаково полезны!
По делу: искусственный свет бывает разный. Безусловно, можно подобрать такой свет, что вообще уснуть не получится - для всех этих вышеназванных вами людей такое раздолье для вольного трактования результатов вне контекста :)
Как тот или иной свет вообще может влиять на циркадные ритмы? Все дело в белковом пигменте меланопсине, который содержится в сетчатке глаза. Наиболее активно поглащается этим пигментом свет с длиной волны около 480нм, что соответствует синему спектру света. Значит гипотетически, при попадании на сетчатку синего света надперекрёстное ядро (которое отвечает за циркадные ритмы) получает больше сигналов с сетчатки, чем от света других спектров. Отсюда возможны возникновения нарушений.
Однако, первое: в спектре света от лампы накаливания, которой, я уверен, вы пользовались большую часть жизни, синего крайне-крайне мало. Спектр современных светодиодных и газоразрядных ламп тоже вполне приличен, и не перенасыщен синим, более того, его сейчас можно подобрать практически любой, хоть практически полный аналог солнечного.
И второе, организм - это очень сложная система. Если бы все работало так примитивно, как вы считаете, человека бы и не возникло, наши предки вымерли бы раньше Уровень синего света долетающий до вас от солнца может быть очень разным в течение дня, он может зависеть от погоды, времени года, от того, лежит ли снег, сколько в воздухе пыли и т. д., и т. п. И организмы, в том числе и человека, адаптировались к этой изменчивости в достаточной степени, чтобы это не доставляло ощутимого дискомфорта.
Так что ваши разговоры о том, что "солнышко необходимо чтобы проснуться".. ну кроме улыбки ничего не вызывают. Как и то, что этот ваш час преткновения как-то может сказаться на здоровье.
Маркс:
Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.
Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.
Побольше околонаучных слов, регалий, званий, это всегда срабатывает!
Цитата:
Маркс: Искусственное освещение нарушает работу циркадных ритмов.
Если это и есть весь вывод "ученых, исследователей, диссертантов, кандидатов и докторов наук", то у меня для вас плохие новости: не все доктора наук одинаково полезны!
По делу: искусственный свет бывает разный. Безусловно, можно подобрать такой свет, что вообще уснуть не получится - для всех этих вышеназванных вами людей такое раздолье для вольного трактования результатов вне контекста :)
Как тот или иной свет вообще может влиять на циркадные ритмы? Все дело в белковом пигменте меланопсине, который содержится в сетчатке глаза. Наиболее активно поглащается этим пигментом свет с длиной волны около 480нм, что соответствует синему спектру света. Значит гипотетически, при попадании на сетчатку синего света надперекрёстное ядро (которое отвечает за циркадные ритмы) получает больше сигналов с сетчатки, чем от света других спектров. Отсюда возможны возникновения нарушений.
Однако, первое: в спектре света от лампы накаливания, которой, я уверен, вы пользовались большую часть жизни, синего крайне-крайне мало. Спектр современных светодиодных и газоразрядных ламп тоже вполне приличен, и не перенасыщен синим, более того, его сейчас можно подобрать практически любой, хоть практически полный аналог солнечного.
И второе, организм - это очень сложная система. Если бы все работало так примитивно, как вы считаете, человека бы и не возникло, наши предки вымерли бы раньше Уровень синего света долетающий до вас от солнца может быть очень разным в течение дня, он может зависеть от погоды, времени года, от того, лежит ли снег, сколько в воздухе пыли и т. д., и т. п. И организмы, в том числе и человека, адаптировались к этой изменчивости в достаточной степени, чтобы это не доставляло ощутимого дискомфорта.
Так что ваши разговоры о том, что "солнышко необходимо чтобы проснуться".. ну кроме улыбки ничего не вызывают. Как и то, что этот ваш час преткновения как-то может сказаться на здоровье.
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