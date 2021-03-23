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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 108 из 109«1...106107108109»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:14
#1606
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Цитата:
abaika95:
Грэмми есть Остальное не важно

Про глобус золотой не забывайте - он тоже есть, и ниче с этим не поделать)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:16
#1607
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Цитата:
abaika95:

--- Вы когда - нибудь диск Тухманова слушали ?? " По волне моей памяти"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:21
#1608
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Цитата:
abaika95:
А пока он лучший

---- в чём?? Там 90 номинаций!! В какой он победил ? Там 4 главные.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:42
#1609
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Цитата:
ACROS:
Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!! Даже больше, скажу: ни один
Первым советским исполнителем, удостоенным премии «Грэмми», стал пианист Святослав Рихтер (1961)[30]. Среди представителей России, получивших эту награду: скрипач Максим Венгеров (1996, 2004), дирижёр Владимир Ашкенази (1999, 2010), скрипач Гидон Кремер (2002), экс-президент СССР Михаил Горбачев (2004), виолончелист Мстислав Ростропович (2003, 2004), пианист Михаил Плетнев (2005), пианист Евгений Кисин (2006, 2010), меццо-сопрано Марина Домашенко, дирижёр Юрий Башмет и его оркестр «Солисты Москвы» (2008), солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Ольга Бородина (2011)[31].
-----может надо было сначала Вики глянуть , а потом бухать??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 15:21
#1610
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да, Гога все разжевал.
добавить нечего.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2021 - 15:32]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1197
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 15:40
#1611
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Цитата:
abaika95:
Путин вор А Иманбек лучший музыкант пока что)

Не хотелось влезать в дискуссию до этого момента, когда всуе было упомянуто воровство. Просто поразительно, как изменились времена. Ещё совсем недавно было позорно и унизительно попасться на плагиате, будь он литературный, музыкальный или какой-то другой.

Но во времена, когда креатива не хватает и никто не способен выдать на гора что-то новенькое и необычное, пришли на подмогу ремиксы, римейки, пародии, подражания и заимствования. И хотя при этом делается вид, что никакого нарушения авторских прав нет, на самом деле ремиксёр однозначно поднимает свой имидж за счёт оригинала. И чем круче оригинал, тем выше подъем может получиться.

На сегодняшний день создано очень много контента, настолько много, что уже порой может не хватить жизни, чтобы прослушать хотя бы маленькую часть музыки или прочитать хотя бы рекомендуемую школой литературу вкупе со всякими постами в Одноклассниках, Нашей Газете и пр. Сегодня практически все, что придумано нового, уже было придумано задолго до этого.

Однако все трудности по доказательству воровства и плагиата породили новую форму втюхивания оставшегося незамеченным или хорошо забытого старого контента в качестве нового или осовремененного медиа продукта. Проще говоря, в медийном пространстве размывают понятие воровства и плагиата для генерации псевдоновизны из-за дефицита реальных новинок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 18:19
#1612
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нур сегодня сообщает
///Отцу Иманбека вручили медаль после победы сына на Grammy. ///
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 18:34
#1613
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Цитата:
alex_60:
Отцу Иманбека вручили медаль после победы сына на Grammy

Он то надеюсь текст видел :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 23:18
#1614
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Сменим тему? ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:00
#1615
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Цитата:
elektron:
Сменим тему?

Конечно сменим. Сразу после второго хита Иманбека :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:02
#1616
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Цитата:
maxsaf:
Конечно сменим. Сразу после второго хита Иманбека

Этого флуд просто не переживёт, думаю просто никогда, от слова совсем никогда :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:09
#1617
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Цитата:
elektron:
Этого флуд просто не переживёт, думаю просто никогда, от слова совсем никогда

НУ есть еще тема. Борат получил золотой глобус там где-то. Теперь это самый крутой фильм и актер в СНГ. Логики нет, но звучит солидно ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:14
#1618
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Цитата:
maxsaf:
Борат получил золотой глобус там где-то.

Что тоже третий глобус ждать будем? ;-) Что бы тему сменить?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21442
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:14
#1619
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Цитата:
maxsaf:
Борат получил золотой глобус там где-то.

Я бы ему, все награды мира, отдал... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10081
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 00:22
#1620
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Цитата:
elektron:
Что тоже третий глобус ждать будем? Что бы тему сменить?

Не, классная тема, Дракону понравилась)
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