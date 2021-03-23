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ACROS:

Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!! Даже больше, скажу: ни один

Цитата:Первым советским исполнителем, удостоенным премии «Грэмми», стал пианист Святослав Рихтер (1961)[30]. Среди представителей России, получивших эту награду: скрипач Максим Венгеров (1996, 2004), дирижёр Владимир Ашкенази (1999, 2010), скрипач Гидон Кремер (2002), экс-президент СССР Михаил Горбачев (2004), виолончелист Мстислав Ростропович (2003, 2004), пианист Михаил Плетнев (2005), пианист Евгений Кисин (2006, 2010), меццо-сопрано Марина Домашенко, дирижёр Юрий Башмет и его оркестр «Солисты Москвы» (2008), солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Ольга Бородина (2011)[31].-----может надо было сначала Вики глянуть , а потом бухать??