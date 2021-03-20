Отправлено: - 23:45

JereK:

Ой, да бросьте. Фразы, вырванные из контекста и удобные лично вам - это "весь научный мир", "исследования" и "факты"?

JereK:

Один раз по мановению волшебной палочки бабай-аты время было переведено (и что-то тогда не было никаких исследований, не было слышно никаких ученых, да и активисты как-то помалкивали)

Цитата:Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.Цитата:Тогда было не до этого, был всеобщий бардак, разброд и шатания, все с потерями выходили из ужасов и кризисов 90-х. Сейчас пришло время наводить порядок. Где-то уже навели, нормализовали систему. И только мы хотим быть особенными, идущими вразрез законам природы. И о том, что мы особенные, нужно постоянно помнить, потому что теперь к нашей области не применимы общие для страны законы в плане переходов на декретное время. Потому что когда все перейдут на летнее время нормально, наша область будет бежать впереди полдня уже на три часа. Об этом вы не подумали? И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два. Зачем кому-то нужны все эти обслуживания исключений из общих правил?