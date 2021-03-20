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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41188
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1491
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:35
#75
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Цитата:
elektron: Маркс не пытается сделать перевод обратно, а просто объясняет целесообразность перевода.
Это не важно. Под "вы" я имел в виду всех активистов. На вопрос про гарантии, я так полагаю, ответа не будет? Ну а нет, так и не надо трогать то, что и так работает. От постоянных переводов вреда будет больше, чем от перманентно лишнего часа/двух.

Цитата:
elektron:
Находясь в одном часовом поясе с другими, иметь соответственно одно и тоже время


Когда другие будут иметь UTC+4 мы будем иметь UTC+5. Где тут одно и то же время?

[Исправлено: JereK, 23.03.2021 - 23:36]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6641
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:44
#76
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Цитата:
JereK:
Где тут одно и то же время?

Вот и мне интересно, почему в Кызылорде и Челябинске одно время, а в Костанае на час вперёд? ;-)

[Исправлено: elektron, 23.03.2021 - 18:45]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1197
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 23:45
#77
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Цитата:
JereK:
Ой, да бросьте. Фразы, вырванные из контекста и удобные лично вам - это "весь научный мир", "исследования" и "факты"?

Не брошу! И никакие фразы не вырваны из контекста. Это выводы, которые делают учёные, исследователи, диссертанты, кандидаты и доктора наук.
Цитата:
JereK:
Один раз по мановению волшебной палочки бабай-аты время было переведено (и что-то тогда не было никаких исследований, не было слышно никаких ученых, да и активисты как-то помалкивали)

Тогда было не до этого, был всеобщий бардак, разброд и шатания, все с потерями выходили из ужасов и кризисов 90-х. Сейчас пришло время наводить порядок. Где-то уже навели, нормализовали систему. И только мы хотим быть особенными, идущими вразрез законам природы. И о том, что мы особенные, нужно постоянно помнить, потому что теперь к нашей области не применимы общие для страны законы в плане переходов на декретное время. Потому что когда все перейдут на летнее время нормально, наша область будет бежать впереди полдня уже на три часа. Об этом вы не подумали? И навигаторы будут показывать неправильное время со смещением уже не на час, а на два. Зачем кому-то нужны все эти обслуживания исключений из общих правил?
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