Отправлено: - 12:57

Добринцофф:

Для пробуждения нужен будильник и осознание того что если проспишь на работу получишь втык от начальства.

Добринцофф:

Это пенсионеры на заслуженном отдыхе вечером готовятся ко сну, что бы проснуться в 6 утра х\з зачем

Цитата:Вас-то, Добринцофф, как раз будит солнце, вы же не встаёте по будильнику и начальство вас тоже не давит. Вы свой организм холите и лелеете, а других со своим временнЫм упрямством заставляете вставать ни свет ни заря. Как-то не очень адекватно призывать других просыпаться до рассвета, нежась в постельке до 11 утра, не?Цитата:Если бы вы сходили по предложенной мной ссылке, то прочитали бы, что с возрастом хронотип человека смещается к более раннему, поэтому как раз для пенсионеров не стоит вопрос смещения времени. Да им и смысла никакого нет выступать за свои интересы, потому что для них, как и для вас, г-н Добринцофф, не играет никакой роли будильник и начальство.