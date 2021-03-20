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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 354 из 354«1...352353354
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Куратор темы: drakon
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2275
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.21 - 12:50
#5296
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Цитата:
alex_60:
раньше веточки , насекомых фоткал. ну и воробьев. теперь тебе ничего не нужно, как пишешь.




:lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.03.21 - 16:19
#5297
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Цитата:
alex_60:
. раньше веточки

По заявке, Алекса.

Это - английский Нарцисс,
Алексом, я его - назвал...
:lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.03.21 - 13:42
#5298
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Согласен... :lol: :-) ;-) :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.03.21 - 18:40
#5299
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в деревне Место локдаун.
до конца апреля.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 09:16
#5300
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ты в курсе что у вас религиозные собрания на Пасху будут проводиться в режиме онлайн?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 12:48
#5301
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Цитата:
alex_60:
религиозные собрания на Пасху будут

Это у вас - собрания.
У нас - богослужения... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 12:50
#5302
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Цитата:
alex_60:
локдаун. до конца апреля.

На сколько я - знаю, пока
до 18 апреля... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 12:56
#5303
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Цитата:
drakon:
до 18 апреля...


да ,в курсе,пока до 18.
18- воскресенье.

Цитата:
drakon:
Это у вас - собрания. У нас - богослужения..


так Меркель сказала- религиозные собрания.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 13:29
#5304
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Цитата:
alex_60:
так Меркель сказала- религиозные собрания.

Для меня авторитет - абайка95,
а не - Меркель... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 18:54
#5305
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Цитата:
drakon:
Для меня авторитет -


так он тебя из друзей выкинул...
назвал нехорошим словом..
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 19:06
#5306
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Цитата:
alex_60:
так он тебя из друзей выкинул...

За это и - уважаю... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 20:18
#5307
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Цитата:
drakon:
За это и - уважаю.


непонятно. за что.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.03.21 - 21:01
#5308
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Цитата:
alex_60:
непонятно. за что.

За то, что - ушёл, выкинул... :lol: :oops:
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