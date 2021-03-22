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≡ Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41188
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
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Хотя Костанайская область находится в «зеленой» зоне карантина, массовые мероприятия акимат города не разрешил. Но горожане смогли посмотреть на шествие - его участники проехали на конях и прошли пешком от Шахматного клуба до ТРЦ «MART» и обратно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
#1
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что то не видно эмоций форумчан казахов.
ура,ура,наурыз мейрамы и тд.
новый год как известно тихий семейный праздник, но Наурыз же как вроде нет.
все ходят толпами по гостям, наурыз коже и тд.
или я ошибаюсь?

[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 17:23]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 17:18
#2
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Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 18:22
#3
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Цитата:
olegggon:
Фотки пересвеченные

был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества.только чернобелые. :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7415
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 18:31
#4
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Цитата:
alex_60:
что то не видно эмоций форумчан казахов.

Все отмечают как нормальные люди
Не до форумов
Цитата:
olegggon:
Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?

Да фотки "качественные"
Мельчает служба фотографии у НГ
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 18:36
#5
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Цитата:
abaika95:
отмечают как нормальные люди Не до форумов


а ты не нормальный что ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7415
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 18:46
#6
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Цитата:
alex_60:
а ты не нормальный что ли?

А я устал отмечать
Вот на форум вернулся
Тем кто не отмечает настроение попортить
А то че как рыжие тут сидите?) Грустите
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
102
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 19:02
#7
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Цитата:
андрей 117:
был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества

Фотографировать надо уметь. И Сменой хорошие фото можно было делать
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 21:21
#8
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Цитата:
гражданин СССР:
Фотографировать надо уметь

Фото в студию, умелец.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
102
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 07:21
#9
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Цитата:
андрей 117:
Фото в студию, умелец

Смена 8м это не китайская мыльница))) Фотографировать надо уметь
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
193
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 10:08
#10
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Вау.. и Я на фото попала!Второе фото,в оранжевой куртке и жёлтой шапочке!

Қазақтың жаңа жылы - 22 наурыз Ұлыстың Ұлы күні баршаңызға құт- береке, ырыс-несібе, мол бақыт әкелсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін,көңілдің кеңитін кезеңі - Наурыз мейрамы құтты болсын!

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 23.03.21 - 10:46
#11
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отметили хорошо.
теперь пора и за работу.
или кто то еще два дня бешпармачит?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 15:28
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Я на фото попала!


сказал Боярышников.
да нет, все норм.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
193
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 19:06
#13
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Цитата:
abaika95:
А то че как рыжие тут сидите?) Грустите


Наурыз был под запретом с 1926 по 1988 годы. Советская власть считала праздник религиозным. И лишь в 1989 году Казахстанцы возродили Наурыз! Рыжие как раз и запретили Наурыз!))) Вот теперь сидят локти кусают и Горбачёва с Ельциным проклинают!)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 23.03.21 - 20:16
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Советская власть считала праздник религиозным.


изначально религиозный.

///Официальный статус Новруз приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.///
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