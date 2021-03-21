Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Названа причина
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41188
Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Названа причина
Отправлено: 21.03.21 - 17:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Французская лига и клубы договорились, что не отпустят футболистов на матчи сборных за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для них на пять и более дней по возвращении.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Названа причина
Отправлено: 21.03.21 - 17:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// связи с этим все игроки из французских команд, в том числе Килиан Мбаппе из ПСЖ, не приедут в Казахстан на матч в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет 28 марта в Нур-Султане.//

информация неправильная. не отпускают зарубежных игроков лиги в сборные своих стран. сборной Франции это не касается.
Погба, Гризманн, Мбаппе в составе.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2021 - 17:55]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21441
Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Названа причина
Отправлено: 21.03.21 - 18:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Погба, Гризманн, Мбаппе в составе.

Дворовые крманды - приедут?... :lol: ;-)
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
604
Re: Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022....
Отправлено: 22.03.21 - 09:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно устаревшая информация про карантин игроков сборной Франции
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11433
Re: Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022....
Отправлено: 23.03.21 - 19:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии издания L’Equipe, состав сборной Франции на матч против Казахстана будет таким: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес/Динь — Канте, Погба, Рабьо/Коман, Мбаппе — Гризманн, Жиру.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS