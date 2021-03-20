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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41188
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1194
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 12:57
#60
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Цитата:
Добринцофф:
Для пробуждения нужен будильник и осознание того что если проспишь на работу получишь втык от начальства.

Вас-то, Добринцофф, как раз будит солнце, вы же не встаёте по будильнику и начальство вас тоже не давит. Вы свой организм холите и лелеете, а других со своим временнЫм упрямством заставляете вставать ни свет ни заря. Как-то не очень адекватно призывать других просыпаться до рассвета, нежась в постельке до 11 утра, не?
Цитата:
Добринцофф:
Это пенсионеры на заслуженном отдыхе вечером готовятся ко сну, что бы проснуться в 6 утра х\з зачем

Если бы вы сходили по предложенной мной ссылке, то прочитали бы, что с возрастом хронотип человека смещается к более раннему, поэтому как раз для пенсионеров не стоит вопрос смещения времени. Да им и смысла никакого нет выступать за свои интересы, потому что для них, как и для вас, г-н Добринцофф, не играет никакой роли будильник и начальство.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1194
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 13:03
#61
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Цитата:
Добринцофф:
Так и для утренних сборов на работу то же можно свет включить.

Добринцофф, ну не красит человека в диспуте такой прием, как прикинуться непонимающим или стараться казаться глупее, лишь бы выиграть спор. Вам же сто раз написали, что человеческому организму для пробуждения нужно именно солнце, а не искусственное освещение, а вечером можно и при свете лампы сидеть, готовясь ко сну.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1194
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 13:38
#62
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Цитата:
abaika95:
Не делом болеет а просто болеет чем-то

Думаю, что тот, у кого хватило совести и не хватило мозгов, чтобы написать такое, однозначно болен ФГМ.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7842
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 17:13
#63
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Цитата:
Маркс:
Вас-то, Добринцофф, как раз будит солнце

Меня будит не солнце а внутренние часы,вот сегодня например я проснулся в 9.50,а светло было уже в 7-7.30,так что мимо.
Цитата:
Маркс:
Вам же сто раз написали, что человеческому организму для пробуждения нужно именно солнце

Если бы все пробуждались именно с солнцем, то в 5 утра летом,на улице было бы не протолкнутся,но чё то вот как то не видел я толп в 5 утра,потому что люди спят до звонка будильника,а не до первых лучиков солнца.
Цитата:
Маркс:
Добринцофф, ну не красит человека в диспуте такой прием

Так и вас т Маркс,не красит тот факт ,что вы отрицаете очевидное,ну не будет вам солнца в зимние месяцы ни в 6 ,ни в 7 утра.Предвидя ваш очередной ответ,напишу сразу, что чуть чуть ,ближе к весне и в конце осени не считается ибо проблема темноты по утрам актуальна именно в зимние месяцы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11430
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 17:37
#64
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глупо конечно же выглядит затобылец.
я, я, я,.. проснулся он днем когда все уже давно встали и работают, заснул. глубокой ночью. когда большинство спят.
что пытается доказать на своем примере-непонятно.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2021 - 17:48]
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1488
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 17:58
#65
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Цитата:
Маркс:
Вам же сто раз написали, что человеческому организму для пробуждения нужно именно солнце


Вы всерьез считаете, что чем больше раз вы напишите, тем достовернее будет информация? У вас там секта поклонения солнцу что ли?

[Исправлено: JereK, 23.03.2021 - 17:58]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7842
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 18:03
#66
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Цитата:
alex_60:
глупо конечно же выгляди

Глупо выглядиш ты,ни одного комментария по теме вопроса,одна желчь в мою сторону.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1194
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 18:22
#67
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Цитата:
Добринцофф:
Меня будит не солнце а внутренние часы

У всех на земле внутренние часы синхронизируются с солнцем. Это и есть циркадные ритмы, г-н Добринцофф. Может быть, вы путаете повышение давления в мочевом пузыре с пробуждением организма. Испейте пиффка и ваш пузырь будет регулярно поднимать ваше тельце в течение всей ночи, но организм при этом так и будет спать.
Цитата:
Добринцофф:
Если бы все пробуждались именно с солнцем, то в 5 утра летом,на улице было бы не протолкнутся

Вы просто не отличаете пробуждение тела от пробуждения организма. Вы же не можете понять, когда те или иные органы вашего тела начинают вырабатывать определенные гормоны, химические вещества, эндогенный алкоголь, чтобы встретить подъем тела с кровати без существенного стресса. Пробудить организм и поднять свое тело с кровати это два разных процесса, которые можно синхронизировать между собой, сблизив социальное и природное время. Именно поэтому подъем в 6 утра летом даётся гораздо легче, чем в то же время зимой.
Цитата:
Добринцофф:
чуть чуть ,ближе к весне и в конце осени не считается ибо проблема темноты по утрам актуальна именно в зимние месяцы.

Сдвигом на час мы сокращаем период стрессового пробуждения организма практически на два месяца. И это не чуть-чуть, это достаточно много по сравнению со всем осенне-зимне-весенним периодом. Это все равно, что вам два месяца в году не надо будет таскать тяжёлые ящики со складской, а вместо этого уделить сэкономленное время бесконечным заботам частного домовладельца.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1194
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 18:32
#68
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Цитата:
JereK:
Вы всерьез считаете, что чем больше раз вы напишите, тем достовернее будет информация?

Человеку требуется просвещение. Может это и есть наша миссия, указывать заблудшим капиталистам путь к сияющим вершинам совершенства из темных глубин первыбытного инстинктивного сушествования.
Цитата:
JereK:
У вас там секта поклонения солнцу что ли?

Секта - это скорее отклонение от нормы, поэтому нас лучше называть светлой армией борьбы с сектой утренней тьмы.

[Исправлено: Маркс, 23.03.2021 - 18:44]
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1488
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 18:47
#69
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Цитата:
Маркс: Вы же не можете понять, когда те или иные органы вашего тела начинают вырабатывать определенные гормоны, химические вещества, эндогенный алкоголь, чтобы встретить подъем тела с кровати без существенного стресса. Пробудить организм и поднять свое тело с кровати это два разных процесса, которые можно синхронизировать между собой, сблизив социальное и природное время. Именно поэтому подъем в 6 утра летом даётся гораздо легче, чем в то же время зимой.


Это все немного не так) Очевидно, что вы пытаетесь притянуть факты к тому, каким бы вы хотели видеть этот мир. На пробуждение помимо всего прочего, влияет уровень освещенности, а никак не наличие или отсутствие солнца. Более того, если уровень освещенности запускает процесс пробуждения не в соответствии с вашим внутренним ритмом (который, о ужас, индивидуальный (про сов и жаворонков слышали?) и может меняться с возрастом), то это может наносить вред здоровью. И ваш час, перевода на который вы добиваетесь с упорством, достойным лучшего применения, пойдет на благо лично вам, но никак не всем.

[Исправлено: JereK, 23.03.2021 - 18:48]
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