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На скорой, тягаче и вездеходе - Роженицу с ребенком доставили спасатели в роддом в Костанайской области
На скорой, тягаче и вездеходе - Роженицу с ребенком доставили спасатели в роддом в Костанайской области
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