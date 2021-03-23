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≡ На скорой, тягаче и вездеходе - Роженицу с ребенком доставили спасатели в роддом в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41188
На скорой, тягаче и вездеходе - Роженицу с ребенком доставили спасатели в роддом в Костанайской области
Отправлено: 23.03.21 - 18:22
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21 марта, в 09:36, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Фурманово, в 30 км от Аркалыка, нуждается в срочной госпитализации роженица с младенцем. 33-летнюю женщину с ребенком на карете скорой помощи довезли до трассы.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4583
Re: На скорой, тягаче и вездеходе - Роженицу с ребенком...
Отправлено: 23.03.21 - 18:22
#1
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все кто помогал МОЛОДЦЫ!!!! А вообще - НЕТ СЛОВ!!!! 21 век на дворе! В космос летаем! :-x
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