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≡ Сколько Наурызов родились в Казахстане за 30 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41187
Сколько Наурызов родились в Казахстане за 30 лет
Отправлено: 23.03.21 - 15:53
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Большинство необычных имен в Казахстане связаны с теми или иными событиями либо популярными книгами, фильмами и сериалами. Но Наурыз мейрамы, в отличие от выше описанных событий, в стране празднуют каждый год.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11427
Re: Сколько Наурызов родились в Казахстане за 30 лет
Отправлено: 23.03.21 - 15:53
#1
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а вот имя Новый год
не слышно такое.
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