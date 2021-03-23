Цитата:
abaika95:
Путин вор А Иманбек лучший музыкант пока что)
Не хотелось влезать в дискуссию до этого момента, когда всуе было упомянуто воровство. Просто поразительно, как изменились времена. Ещё совсем недавно было позорно и унизительно попасться на плагиате, будь он литературный, музыкальный или какой-то другой.
Но во времена, когда креатива не хватает и никто не способен выдать на гора что-то новенькое и необычное, пришли на подмогу ремиксы, римейки, пародии, подражания и заимствования. И хотя при этом делается вид, что никакого нарушения авторских прав нет, на самом деле ремиксёр однозначно поднимает свой имидж за счёт оригинала. И чем круче оригинал, тем выше подъем может получиться.
На сегодняшний день создано очень много контента, настолько много, что уже порой может не хватить жизни, чтобы прослушать хотя бы маленькую часть музыки или прочитать хотя бы рекомендуемую школой литературу вкупе со всякими постами в Одноклассниках, Нашей Газете и пр. Сегодня практически все, что придумано нового, уже было придумано задолго до этого.
Однако все трудности по доказательству воровства и плагиата породили новую форму втюхивания оставшегося незамеченным или хорошо забытого старого контента в качестве нового или осовремененного медиа продукта. Проще говоря, в медийном пространстве размывают понятие воровства и плагиата для генерации псевдоновизны из-за дефицита реальных новинок.