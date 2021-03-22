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Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
Хотя Костанайская область находится в «зеленой» зоне карантина, массовые мероприятия акимат города не разрешил. Но горожане смогли посмотреть на шествие - его участники проехали на конях и прошли пешком от Шахматного клуба до ТРЦ «MART» и обратно.
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Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
что то не видно эмоций форумчан казахов.
ура,ура,наурыз мейрамы и тд.
новый год как известно тихий семейный праздник, но Наурыз же как вроде нет.
все ходят толпами по гостям, наурыз коже и тд.
или я ошибаюсь?
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 17:23]
ура,ура,наурыз мейрамы и тд.
новый год как известно тихий семейный праздник, но Наурыз же как вроде нет.
все ходят толпами по гостям, наурыз коже и тд.
или я ошибаюсь?
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 17:23]
(Полноправные пользователи)
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Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 17:18
Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?
а
(Полноправные пользователи)
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- 19.05.17
- Сообщений:
- 146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 18:22
Цитата:
был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества.только чернобелые.
olegggon:
Фотки пересвеченные
Фотки пересвеченные
был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества.только чернобелые.
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 18:31
Цитата:
Все отмечают как нормальные люди
Не до форумов
Цитата:
Да фотки "качественные"
Мельчает служба фотографии у НГ
alex_60:
что то не видно эмоций форумчан казахов.
что то не видно эмоций форумчан казахов.
Все отмечают как нормальные люди
Не до форумов
Цитата:
olegggon:
Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?
Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?
Да фотки "качественные"
Мельчает служба фотографии у НГ
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 18:36
Цитата:
а ты не нормальный что ли?
abaika95:
отмечают как нормальные люди Не до форумов
отмечают как нормальные люди Не до форумов
а ты не нормальный что ли?
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 18:46
Цитата:
А я устал отмечать
Вот на форум вернулся
Тем кто не отмечает настроение попортить
А то че как рыжие тут сидите?) Грустите
alex_60:
а ты не нормальный что ли?
а ты не нормальный что ли?
А я устал отмечать
Вот на форум вернулся
Тем кто не отмечает настроение попортить
А то че как рыжие тут сидите?) Грустите
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 19:02
Цитата:
Фотографировать надо уметь. И Сменой хорошие фото можно было делать
андрей 117:
был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества
был у меня когда то фотоаппарат СМЕНА фото получались такого же качества
Фотографировать надо уметь. И Сменой хорошие фото можно было делать
а
(Полноправные пользователи)
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- 19.05.17
- Сообщений:
- 146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 21:21
Цитата:
Фото в студию, умелец.
гражданин СССР:
Фотографировать надо уметь
Фотографировать надо уметь
Фото в студию, умелец.
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 07:21
Цитата:
Смена 8м это не китайская мыльница))) Фотографировать надо уметь
андрей 117:
Фото в студию, умелец
Фото в студию, умелец
Смена 8м это не китайская мыльница))) Фотографировать надо уметь
(Полноправные пользователи)
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- город Костанай
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- 22.05.17
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- 192
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 10:08
Вау.. и Я на фото попала!Второе фото,в оранжевой куртке и жёлтой шапочке!
Қазақтың жаңа жылы - 22 наурыз Ұлыстың Ұлы күні баршаңызға құт- береке, ырыс-несібе, мол бақыт әкелсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін,көңілдің кеңитін кезеңі - Наурыз мейрамы құтты болсын!
Қазақтың жаңа жылы - 22 наурыз Ұлыстың Ұлы күні баршаңызға құт- береке, ырыс-несібе, мол бақыт әкелсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін,көңілдің кеңитін кезеңі - Наурыз мейрамы құтты болсын!
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 23.03.21 - 10:46
отметили хорошо.
теперь пора и за работу.
или кто то еще два дня бешпармачит?
теперь пора и за работу.
или кто то еще два дня бешпармачит?
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 23.03.21 - 15:28
Цитата:
сказал Боярышников.
да нет, все норм.
ПолиграфЪ Боярышников:
Я на фото попала!
Я на фото попала!
сказал Боярышников.
да нет, все норм.
-
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