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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 108 из 108«1...106107108
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:14
#1606
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Цитата:
abaika95:
Грэмми есть Остальное не важно

Про глобус золотой не забывайте - он тоже есть, и ниче с этим не поделать)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:16
#1607
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Цитата:
abaika95:

--- Вы когда - нибудь диск Тухманова слушали ?? " По волне моей памяти"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:21
#1608
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Цитата:
abaika95:
А пока он лучший

---- в чём?? Там 90 номинаций!! В какой он победил ? Там 4 главные.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 14:42
#1609
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Цитата:
ACROS:
Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!! Даже больше, скажу: ни один
Первым советским исполнителем, удостоенным премии «Грэмми», стал пианист Святослав Рихтер (1961)[30]. Среди представителей России, получивших эту награду: скрипач Максим Венгеров (1996, 2004), дирижёр Владимир Ашкенази (1999, 2010), скрипач Гидон Кремер (2002), экс-президент СССР Михаил Горбачев (2004), виолончелист Мстислав Ростропович (2003, 2004), пианист Михаил Плетнев (2005), пианист Евгений Кисин (2006, 2010), меццо-сопрано Марина Домашенко, дирижёр Юрий Башмет и его оркестр «Солисты Москвы» (2008), солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Ольга Бородина (2011)[31].
-----может надо было сначала Вики глянуть , а потом бухать??
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