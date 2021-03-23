elektron: Это довольно скандальная премия, обвиняемая в подтасовке, коррупции и изнасилованиях
В любых наградах есть скандалы Даже в Нобелевских премиях Но учёные хотят нобель Актеры Оскар А музыканты Грэмми Цитата:
maxsaf: Причем тут это вообще?
Незнаю,ещё не причем Но вы найдете предлог чтобы доказать что Грэмми у казаха не заслужено Цитата:
maxsaf: Я буду оспаривать. На западе свои награды, в СНГ свои.
А в мире Грэмми Ниче круче Грэмми не придумали .Цитата:
elektron: Конечно же нет, только вот есть великолепные фильмы, не получившие ни одного оскара, а есть и наоборот Но вы не стесняйтесь. приводите ваши примеры дальше
Есть Но есть Иманбек он получил Грэмми Вам завидно? Или обидно как Максу ? Поуеховшие такие поуеховшие) Цитата:
drakon: абайка95... Боже..
Нк богохульствуй сын мой Цитата:
JereK: Народ, что с вами? Весеннее обострение?
Это называется обидно Ну видно же как на ладони) Обидно не Казахам что Грэмми получил Казах Такой бытовой локальный национализм) И они сейчас под свою обиду начинают притягивать за уши теории То текст не такой То нам хотят навязать ценности Канады То награда почти нацисткая) Ну бред сивой кобылы Фу блин..аж противно от этих лицемеров) Цитата:
maxsaf: А мне и сейчас это не нравится. Ну выиграл чел лотерею, бывает. Пусть повторит свой результат, или превзойдет, как многие действительно достойные музыканты делают
Ждите и завидуйте А пока он лучший А вы никто) Цитата:
maxsaf: не за это зацепился. А за то, что он вдруг резко стал самым лучшим музыкантом в СНГ. Сфигали?
Сфигали А зачем тогда глупые теории приводить начали?) Чтобы себя успокоить?)
брехня все это, еще раз скажу. к примеру в спорте - кто первый прибежал/приплыл, выше/дальше прыгнул, больше забил, тот и победитель. а тут.. ну смешно же . текст про резинку,остальное в придачу.от мистера пустышка. ну наверное кому то нравится, как и радужным что то нравится.
maxsaf: Премии за педофилию на подходе. Если на западе дадут - снг назовет лучшим без обсуждения
А что у вас и такие премии есть?) И кто победитель от Канады?) Цитата:
maxsaf: Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится
Как бы вам не хотелось распростронится) Иманбек лучший ремиксер на данный момент в СНГ иЛи на постсовестком пространстве какому как нравится Грэмми есть Остальное не важно Цитата:
maxsaf: Хахаха Тут еще одна Оп, Украина. Оп оп, Украина-на
О загорелись х.... Пошли танцульки во флуде) Но ничего не попишешь Путин вор А Иманбек лучший музыкант пока что) Это как природное время в нашей области UTC+4 а не +5 и не +8 а именно +4) Но лицемерам это не важно)
alex_60: к примеру в спорте - кто первый прибежал/приплыл, выше/дальше прыгнул,
Алекс кроме спорта есть есть и другие способы измерить что-то лучшее Вот к примеру тебе корм вчера понравился Ты сам писал А кому то не нравится твой корм Но ты к примеру супер критик по корму и вас таких ещё 30 человек И вот вы большинством пришли к мнению что корм вкусный И вы даёте ему описание "лучший Корм для собак который мы по пробовали!" Этому корму дают награду Так работает Премия Оскар Также и Грэмми Крутят хит на всех площадках потомучто люди под него танцуют Весь мир тацует В итоге этому хиту дают награду А вот Максу этот хит не нравится Он видит в нем подтекст сексуальный Его в Канаде уже этот подтекст видно достал Погремушка та ваще на боре моесееве помешана Лучше не слышала ничего А народ всервоно клубится под музон И везде его в свои ролики вставляет
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