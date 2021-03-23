Отправлено: - 12:17

elektron:

Это довольно скандальная премия, обвиняемая в подтасовке, коррупции и изнасилованиях

maxsaf:

Причем тут это вообще?

maxsaf:

Я буду оспаривать. На западе свои награды, в СНГ свои.

elektron:

Конечно же нет, только вот есть великолепные фильмы, не получившие ни одного оскара, а есть и наоборот Но вы не стесняйтесь. приводите ваши примеры дальше

drakon:

абайка95... Боже..

JereK:

Народ, что с вами? Весеннее обострение?

maxsaf:

А мне и сейчас это не нравится. Ну выиграл чел лотерею, бывает. Пусть повторит свой результат, или превзойдет, как многие действительно достойные музыканты делают

maxsaf:

не за это зацепился. А за то, что он вдруг резко стал самым лучшим музыкантом в СНГ. Сфигали?

Цитата:В любых наградах есть скандалыДаже в Нобелевских премияхНо учёные хотят нобельАктеры ОскарА музыканты ГрэммиЦитата:Незнаю,ещё не причемНо вы найдете предлог чтобы доказать что Грэмми у казаха не заслуженоЦитата:А в мире ГрэммиНиче круче Грэмми не придумали .Цитата:ЕстьНо есть Иманбек он получил ГрэммиВам завидно? Или обидно как Максу ?Поуеховшие такие поуеховшие)Цитата:Нк богохульствуй сын мойЦитата:Это называется обидноНу видно же как на ладони)Обидно не Казахам что Грэмми получил КазахТакой бытовой локальный национализм)И они сейчас под свою обиду начинают притягивать за уши теорииТо текст не такойТо нам хотят навязать ценности КанадыТо награда почти нацисткая)Ну бред сивой кобылыФу блин..аж противно от этих лицемеров)Цитата:Ждите и завидуйтеА пока он лучшийА вы никто)Цитата:СфигалиА зачем тогда глупые теории приводить начали?)Чтобы себя успокоить?)