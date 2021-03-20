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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41186
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1190
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 12:57
#60
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Цитата:
Добринцофф:
Для пробуждения нужен будильник и осознание того что если проспишь на работу получишь втык от начальства.

Вас-то, Добринцофф, как раз будит солнце, вы же не встаёте по будильнику и начальство вас тоже не давит. Вы свой организм холите и лелеете, а других со своим временнЫм упрямством заставляете вставать ни свет ни заря. Как-то не очень адекватно призывать других просыпаться до рассвета, нежась в постельке до 11 утра, не?
Цитата:
Добринцофф:
Это пенсионеры на заслуженном отдыхе вечером готовятся ко сну, что бы проснуться в 6 утра х\з зачем

Если бы вы сходили по предложенной мной ссылке, то прочитали бы, что с возрастом хронотип человека смещается к более раннему, поэтому как раз для пенсионеров не стоит вопрос смещения времени. Да им и смысла никакого нет выступать за свои интересы, потому что для них, как и для вас, г-н Добринцофф, не играет никакой роли будильник и начальство.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1190
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 23.03.21 - 13:03
#61
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Цитата:
Добринцофф:
Так и для утренних сборов на работу то же можно свет включить.

Добринцофф, ну не красит человека в диспуте такой прием, как прикинуться непонимающим или стараться казаться глупее, лишь бы выиграть спор. Вам же сто раз написали, что человеческому организму для пробуждения нужно именно солнце, а не искусственное освещение, а вечером можно и при свете лампы сидеть, готовясь ко сну.
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