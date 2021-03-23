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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 107 из 107«1...105106107
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 00:18
#1591
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Цитата:
maxsaf:Тут еще одна Оп, Украина. Оп оп, Украина-на

Тогда!
Это тоже...про Украину?
Смысл!? Текст!? К чорту весь смысл!
Музыка...


Молодёжи должно понравится?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 00:21
#1592
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Цитата:
Coopidon:

Ваша первая ссылка мне нравится, классно сделали динамическую компрессию с сайдчейном, сведено прям отлично.

[Исправлено: maxsaf, 23.03.2021 - 00:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 00:31
#1593
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Цитата:
Coopidon:
Молодёжи должно понравится?

Молодежь сейчас под это пляшет:




Постарайтесь текст не замечать :lol:
Кстати, у Иманбека текст примерно такой же, плюс минус :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.03.2021 - 00:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 00:39
#1594
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На всякий случай, в качестве теста, вот и сам Иманбек))


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6635
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 01:24
#1595
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Цитата:
maxsaf:
На всякий случай, в качестве теста, вот и сам Иманбек))

Вот ведь как судьба распоряжается. ;-)
В детстве тоже пластинки крутить любил, то медленнее, то быстрее. Знал бы тогда, что за это так зазвездиться можно? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 02:50
#1596
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Цитата:
elektron:
Знал бы тогда, что за это так зазвездиться можно?

Шанс - один на миллион, в остальных случаях реально пахать надо и талант иметь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7413
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 12:17
#1597
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Цитата:
elektron:
Это довольно скандальная премия, обвиняемая в подтасовке, коррупции и изнасилованиях

В любых наградах есть скандалы
Даже в Нобелевских премиях
Но учёные хотят нобель
Актеры Оскар
А музыканты Грэмми
Цитата:
maxsaf:
Причем тут это вообще?

Незнаю,ещё не причем
Но вы найдете предлог чтобы доказать что Грэмми у казаха не заслужено
Цитата:
maxsaf:
Я буду оспаривать. На западе свои награды, в СНГ свои.

А в мире Грэмми
Ниче круче Грэмми не придумали .Цитата:
elektron:
Конечно же нет, только вот есть великолепные фильмы, не получившие ни одного оскара, а есть и наоборот Но вы не стесняйтесь. приводите ваши примеры дальше

Есть
Но есть Иманбек он получил Грэмми
Вам завидно? Или обидно как Максу ?
Поуеховшие такие поуеховшие)
Цитата:
drakon:
абайка95... Боже..

Нк богохульствуй сын мой
Цитата:
JereK:
Народ, что с вами? Весеннее обострение?

Это называется обидно
Ну видно же как на ладони)
Обидно не Казахам что Грэмми получил Казах
Такой бытовой локальный национализм)
И они сейчас под свою обиду начинают притягивать за уши теории
То текст не такой
То нам хотят навязать ценности Канады
То награда почти нацисткая)
Ну бред сивой кобылы
Фу блин..аж противно от этих лицемеров)
Цитата:
maxsaf:
А мне и сейчас это не нравится. Ну выиграл чел лотерею, бывает. Пусть повторит свой результат, или превзойдет, как многие действительно достойные музыканты делают

Ждите и завидуйте
А пока он лучший
А вы никто)
Цитата:
maxsaf:
не за это зацепился. А за то, что он вдруг резко стал самым лучшим музыкантом в СНГ. Сфигали?

Сфигали
А зачем тогда глупые теории приводить начали?)
Чтобы себя успокоить?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11424
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.03.21 - 12:50
#1598
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брехня все это, еще раз скажу.
к примеру в спорте - кто первый прибежал/приплыл, выше/дальше прыгнул,
больше забил, тот и победитель.
а тут.. ну смешно же .
текст про резинку,остальное в придачу.от мистера пустышка.
ну наверное кому то нравится, как и радужным что то нравится.
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