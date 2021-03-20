Отправлено: - 12:56

Добринцофф:

У молодых людей вы это серьёзно?А кто тогда по ночным клубам и караоке барам тусит всю ночь? Наверно Маркс с Алексом?

Добринцофф:

Кстати может хоть вы мне наконец то ответите на больной вопрос, зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?

Цитата:Вы почитайте сначала, там исследования проводили на студентах ВУЗов. Студенты - не самый плохой материал для исследования, мозг находится в напряжении во время учёбы. Ну, а даже если и ходят по клубам ночами, то исследованиям это не вредит, даже наоборот, они не выспавшиеся, но исследования показывают, что с нормальным временем у них раздражительность меньше из-за недосыпания.Цитата:Не слышал такого. Но дети правда начинают весной сами вставать в 7-8 утра весной, как раз после восхода. Я же Вам предлагал уже в прошлом году провести эксперимент и проснуться зимой в 6 утра дня 2-3 подряд - поймёте против чего выступают активисты.