Отправлено: - 12:02

Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ... Так складывался учебный день многих школьников.

Цитата:Евгений вот тебе ещё вроде не 60 лет чтобы уже впасть в апатию и не хотеть разбираться в новшествах и технологияхФизкультура в Ютюбе для тебя это сложно???Физкультура в Ютюбе карл!!!Включить запись и заниматься по этой записи)))Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковалсяДомашняя работа по почте тоже сложно для тебя??Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?)Мда