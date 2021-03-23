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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41186
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:28
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Голова шла кругом от всего этого набора современных технологий, которыми должны были ускоренными темпами овладеть не только ученики, но и родители. Сколько нервов и терпения требовалось всем изо дня в день, чтобы выполнять задания без толкового объяснения материала педагогами, при прерывающемся Интернете и зависающих школьных платформах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11424
Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:28
#1
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когда с горем пополам первый самолет со студентами из кз,в феврале ,
полетел в Новосибирск,они прямо признавались,
что со своей дистанционкой сильно отстали от студентов россиян,
и удастся ли им догнать их ,еще вопрос.
наверное они понимают о чем говорят.
так и со школой у нас, вроде не видно , на язык не пощупаешь,
но то что знания потеряны, и удастся ли их добрать и каким способом-
это очевидно.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2021 - 11:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4565
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:39
#2
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Надо чтоб дети осознавали, без образования ты никто, тогда сами будут стремиться. Я сильно сожалел что прогуливал школу, но тому были причины. Наша классная своими истериками напрочь отбила от меня литературу и русский, но геометрию,историю и химию я просто обожал, физику прогулял , каюсь
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13791
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 11:45
#3
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Цитата:
глядя на снижающиеся уровень оценок, стали платить за решение контрольных, лишь бы они были сделаны правильно и в срок.

Источник:

Можно понять, когда это делают несознательные студенты - удержаться в вузе, не хватило времени из-за работы, другие причины могут быть. А тут? Зачем формализовать обучение ребенка? Кому эти оценки нужны? Зачем из них делать цель? Чтобы "не хуже других"? Глупость, ей-Богу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7413
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Знания. Быстро и качественно
Отправлено: 23.03.21 - 12:02
#4
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Цитата:
Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ... Так складывался учебный день многих школьников.

Евгений вот тебе ещё вроде не 60 лет чтобы уже впасть в апатию и не хотеть разбираться в новшествах и технологиях
Физкультура в Ютюбе для тебя это сложно???
Физкультура в Ютюбе карл!!!
Включить запись и заниматься по этой записи)))
Вроде как фитнес по телевизору ещё с 80ых годов уже практиковался
Домашняя работа по почте тоже сложно для тебя??
Как же ты на форуме то ещё сидишь без истерик?)
Мда
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