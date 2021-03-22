Отправлено: - 18:31

alex_60:

что то не видно эмоций форумчан казахов.

olegggon:

Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?

Цитата:Все отмечают как нормальные людиНе до форумовЦитата:Да фотки "качественные"Мельчает служба фотографии у НГ