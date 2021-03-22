Отправлено: - 23:09

elektron:

Ну тоже самое и с Германией, на Казахстан всегда 200-300 евриков дороже, чем до Челябинска

[Исправлено: Нурбанчик, 23.03.2021 - 05:39]

Цитата:Как то летел с Бишкека с детьми летом, в полном самолёте, - почти весь самолёт пенсионеры из ... Европы, хотя посещали они не Киргизию, а Узбекистан с Казахстаном.Вот пример Москва - Алма-Ата на 2 апреля, от 34 тыс. руб. Аэрофлотом до 62 тыс. руб ЭйрАстаной. И это всего 1-2 рейса в день, когда население Алма-Аты, Алматинской и Туркестанской области достигают более 6 млн. человек.Или вот в пример,с Москвы до Бишкека (Манас) цены до 9 тыс.руб., ежедневно до 5-6 рейсов, на население Киргизии в 6 млн. человек, в том числе Бишкека 1 млн.Спрашивается, какой турист с семьёй захочет прилететь посмотреть Туркестан, с такими ценами на авиабилеты?Ау, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан! Дайте добро на увеличение частоты рейсов! А то получается ни себе ни людям! Почему, чтобы добраться до Алма-Аты или Туркестана по приемлемым ценам на авиабилеты, нужно прилетать в Бишкек? С такими ценами и 5000-летний Туркестан не завлечёт туристов в Казахстан.