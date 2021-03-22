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≡ "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41185
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
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Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6635
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 23:00
#30
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Цитата:
Нурбанчик:
в Москву летом стоит в 2-3 раза дешевле чем с Алма-Аты или Ташкента

Ну тоже самое и с Германией, на Казахстан всегда 200-300 евриков дороже, чем до Челябинска. :-x
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2028
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 23:09
#31
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Цитата:
elektron:
Ну тоже самое и с Германией, на Казахстан всегда 200-300 евриков дороже, чем до Челябинска

Как то летел с Бишкека с детьми летом, в полном самолёте, - почти весь самолёт пенсионеры из ... Европы, хотя посещали они не Киргизию, а Узбекистан с Казахстаном.

Вот пример Москва - Алма-Ата на 2 апреля, от 34 тыс. руб. Аэрофлотом до 62 тыс. руб ЭйрАстаной. И это всего 1-2 рейса в день, когда население Алма-Аты, Алматинской и Туркестанской области достигают более 6 млн. человек.


Или вот в пример,с Москвы до Бишкека (Манас) цены до 9 тыс.руб., ежедневно до 5-6 рейсов, на население Киргизии в 6 млн. человек, в том числе Бишкека 1 млн.


Спрашивается, какой турист с семьёй захочет прилететь посмотреть Туркестан, с такими ценами на авиабилеты?
Ау, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан! Дайте добро на увеличение частоты рейсов! А то получается ни себе ни людям! Почему, чтобы добраться до Алма-Аты или Туркестана по приемлемым ценам на авиабилеты, нужно прилетать в Бишкек? С такими ценами и 5000-летний Туркестан не завлечёт туристов в Казахстан. :-x

[Исправлено: Нурбанчик, 23.03.2021 - 05:39]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2288
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 23:14
#32
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Цитата:
Coopidon:
почему-то уже слова: Казахстанский академик сделал сенсационное заявление, уже вызывает ...



Как в анекдоте про джентльменов:один английский джентльмен... один немецкий джентльмен... Один русский джентльмен - все, не дослушав, "ха-ха-ха"!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
827
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 23:16
#33
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Цитата:
Нурбанчик:
О каком привлечении туристов речь?!

Здесь нет никакого противоречия. Казахский турист, всмысле турист в Казахстан, обязан платить больше, терпеть неудобства и дискомфорт. Грязные туалеты, отсутствие сервиса и хамство персонала, грязь, серость и убогость, чтобы лицезреть и насладиться, полями лесами и горами. Тушканчиками и бешбармаком.
И, какой нибудь министр туризма, искренне в недоумении, что этим туристам надо!? Почему их нет!?
Вот он приезжает, его накормят бешбармаком, напоят комысом, свозят на Шимболак. Чего ещё туристам надо?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
102
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 23.03.21 - 07:14
#34
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Цитата:
abaika95:
Можешь в суд на меня подать за оскорбление твоего божка

В общем доказательств у тебя нет. Треплешься как старые штаны на заборе. Абайка трепло и клеветник :-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
102
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 23.03.21 - 07:15
#35
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Цитата:
abaika95:
Посмотри что твои пропандоны несут каждый день из телика)

Это всё пустые слова. Факты давай. Пустышка ты, Трепло
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