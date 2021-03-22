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сайлау курманов:

Я бы добавил ещё тот факт, что т.н красные директора пришедшие с голой жопой и разбогатевшие за раз, в своем неуёмном аппетите перестанут грабить страну и людей и наконец-то повернутся лицом к людям

Цитата:Да-да! Давайте слёзно их об этом попросим! Может, смилостивятсяХотя у руля уже их дети, с молоком матери впитавшие -"много денег не бывает!"