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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41185
Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 12:44
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Недавно меня спросили, верю ли я в будущее нашей страны, и насколько позитивно его оцениваю. Готового ответа у меня нет. Но пришла в голову простая мысль – а что, если попробовать суммировать причины, по которым у Казахстана все получится, и причины, по которым может не получиться?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4564
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 12:44
#1
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Я бы добавил ещё тот факт, что т.н
красные директора пришедшие с голой жопой и разбогатевшие за раз, в своем неуёмном аппетите перестанут грабить страну и людей и наконец-то повернутся лицом к людям и пойдет обратный процесс.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2288
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 20:33
#2
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В Казахстане очень высокий уровень цифровизации всего и вся. Особенно – государственных услуг. Те, кто сталкивался с государственными услугами хоть в соседних, хоть во многих западных странах, могут это подтвердить.

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Соглашусь! Сталкивалась. У нас лучше!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2288
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 20:35
#3
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Самое плохое то, что между ними никогда не будет диалога, потому что культура диалога в стране отсутствует. И поэтому обсуждение любой более-менее важной проблемы немедленно превращается в безобразный конфликт, и стороны разобщаются еще больше.

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Что-то эта фраза мне напоминает! Уж не наш ли форум? :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2288
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 20:39
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Я бы добавил ещё тот факт, что т.н красные директора пришедшие с голой жопой и разбогатевшие за раз, в своем неуёмном аппетите перестанут грабить страну и людей и наконец-то повернутся лицом к людям


Да-да! Давайте слёзно их об этом попросим! Может, смилостивятся
Хотя у руля уже их дети, с молоком матери впитавшие -"много денег не бывает!"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10071
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 23.03.21 - 00:49
#5
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Цитата:
таноми52:
Уж не наш ли форум?

Ага, все статьи о переводе стрелок))
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