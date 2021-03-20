Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество. Читать новость
Добринцофф, а ведь это и есть основной закон капитализма. Скорее всего, Булгаков этой фразой просто постебался над капиталистическим примативизмом, вложив ее в уста человека-собаки, не успевшего нарастить культурный слой, и рассуждающего на уровне животных инстинктов, характерных именно для капиталистического способа производства.
Добринцофф: У молодых людей вы это серьёзно?А кто тогда по ночным клубам и караоке барам тусит всю ночь? Наверно Маркс с Алексом?
Вы почитайте сначала, там исследования проводили на студентах ВУЗов. Студенты - не самый плохой материал для исследования, мозг находится в напряжении во время учёбы. Ну, а даже если и ходят по клубам ночами, то исследованиям это не вредит, даже наоборот, они не выспавшиеся, но исследования показывают, что с нормальным временем у них раздражительность меньше из-за недосыпания.
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Добринцофф: Кстати может хоть вы мне наконец то ответите на больной вопрос, зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?
Не слышал такого. Но дети правда начинают весной сами вставать в 7-8 утра весной, как раз после восхода. Я же Вам предлагал уже в прошлом году провести эксперимент и проснуться зимой в 6 утра дня 2-3 подряд - поймёте против чего выступают активисты.
У нас больше всего от нарушения биоритмов страдают дети, особенно те, кто учится в 1-ю смену. Их поднимают раньше солнца, и первые два урока превращаются в муку. Надо включать мозги, а они не включаются, ждут солнца.
- Географически наша область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года мы живем в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут, - пояснила она суду. - Мы устали просыпаться в темноте,
Вот я пособирал высказвания Ведлер и Денисова и всё таки хотел бы получить ответ,зачем они вводят людей в заблуждение утверждая что с переводом стрелок на 1 час дети начнут просыпаться вместе с рассветом.
Добринцофф: Вот я пособирал высказвания Ведлер и Денисова и всё таки хотел бы получить ответ,зачем они вводят людей в заблуждение утверждая что с переводом стрелок на 1 час дети начнут просыпаться вместе с рассветом.
Лицемеры они добринцоф Лицемеры они просто Вот тебе ответ)
Народ ещё не устал эту тему обсуждать?) Ну всё всё не переводят время!! Столица явно дала понять "отдыхайте активисты" Хотя политтехнологам акимата(а таких там по всей видимости нет) давно эту тему надо было оседлать И вытаскивать при любой проблеме как игрушку для плачущего младенца Снег не убирают? Карантин вводят? Дороги плохие? А давайте поговорим о переводе времени! И тут кстати не надо напрягать ручные СМИ Тут НГ само тему начнет качать что население само вовлечеться Старая схема Новенькая зам акима прошлый раз видно так и сработала на опережение со своим предложением А журналисты НГ и активисты и попались на уловку)
Добринцофф: Ну вот уже и Маркс согласился,что зимой не видать нам восхода в 6-7утра при любом раскладе.
Добринцофф, ну вы же на складской таскает ящики с товаром. Один ящик тащить тяжелее, другой легче. Но тащить все равно приходится. Однако организм лёгкий ящик воспринимает намного позитивнее, веселее.
Так и со временем, никто не обещает превратить зимние рассветы в летние, но какое-то облегчение в плане приближения более ранних рассветов относительно социального времени при наступлении весны (и продления этого периода при переходе от осени к зиме) почувствуют все. Кроме вас, конечно.
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