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≡ Снижение продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41185
Снижение продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
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21 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
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§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
120
Re: Снижение продолжается - Хроника пандемии в Костанайской...
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
#1
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Как то очень подозрительно снижается,по одному человеку в день,ни больше ни меньше. Как по плану , установленному кем-то. Вронье везде
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6634
Re: Снижение продолжается - Хроника пандемии в Костанайской...
Отправлено: 23.03.21 - 00:14
#2
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Если тесты прекратить, то снижение будет стремиться к нулю :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6634
Re: Снижение продолжается - Хроника пандемии в Костанайской...
Отправлено: 23.03.21 - 00:18
#3
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В Германии среднее число, так называемое инциденц число (количество заражённых на 100.000 населения, в среднем около 100 колеблется. ввели "самотестирование" и в одном городке эта цифра до 500 выросла :-o
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