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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:29
Цитата:
Мне вообще пофиг кого вы там назначите лучшим. Я далек от этой темы. Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.
Вот это щас прям обидно - столько бьемся тут за "кто лучший музыкант в снг" - а его оказывается у вас даже не слушают. Реально лучший 8-
Мне вообще пофиг кого вы там назначите лучшим. Я далек от этой темы. Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:30
Цитата:
Да нет. Всего лишь те кто знает язык и понимает смысл...
Но вы не переживайте!
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край.
Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.
JereK:
Да не некоторые, его понимает большая часть целевой аудитории. И что?
Да не некоторые, его понимает большая часть целевой аудитории. И что?
Да нет. Всего лишь те кто знает язык и понимает смысл...
Но вы не переживайте!
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край.
Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:32
Цитата:
Как и в любой лотереи) я кстати в лотереи вообще не играю никогда принципиально)
abaika95:
Ну Жду когда убыстрите чужую песню И бац вы никто И бац опять никто Будет наверно обидно
Ну Жду когда убыстрите чужую песню И бац вы никто И бац опять никто Будет наверно обидно
Как и в любой лотереи) я кстати в лотереи вообще не играю никогда принципиально)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:35
Цитата:
Вы подменяете понятия. Премия сама по себе, к ней претензий нет. Запад дал награду за пропаганду западных ценностей, они сработали на отлично.
Культуру я привязываю к званию лучшего музыканта в СНГ, эту связку готов обсуждать дальше.
JereK:
Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.
Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.
Вы подменяете понятия. Премия сама по себе, к ней претензий нет. Запад дал награду за пропаганду западных ценностей, они сработали на отлично.
Культуру я привязываю к званию лучшего музыканта в СНГ, эту связку готов обсуждать дальше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:37
Цитата:
Цитата:
В основном англоязычные страны. Да и шазам этот забугорный. Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.
Да нет. Всего лишь те кто знает язык и понимает смысл...
Цитата:
Ремикс на эту песню появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Версия композиции заняла третью позицию в мировом топ Shazam[2]. Исходя из успеха и популярности ремикса, оригинальная песня, записанная в 2016 году, появилась в чартах US Billboard, British Singles Chart и чартах других стран, таких как Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Ирландия в 2019 году.
В основном англоязычные страны. Да и шазам этот забугорный. Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:37
Цитата:
Премии за педофилию на подходе. Если на западе дадут - снг назовет лучшим без обсуждения
Coopidon:
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край. Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край. Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.
Премии за педофилию на подходе. Если на западе дадут - снг назовет лучшим без обсуждения
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:38
Цитата:
А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?
Культуру я привязываю к званию лучшего музыканта в СНГ, эту связку готов обсуждать дальше.
А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:42
Цитата:
Западную аудиторию оставим пока, разберутся сами. Они же не утверждают, что Иманбек самый крутой в мире. Они в своей части света проводят конкурс по своим правилам. А в СНГ бац и результаты принимают безоговорочно. Это странно. Кто-то полюбому решит хайпануть, и спросит - что это за премия два ляма, за что она.
JereK:
Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.
Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.
Западную аудиторию оставим пока, разберутся сами. Они же не утверждают, что Иманбек самый крутой в мире. Они в своей части света проводят конкурс по своим правилам. А в СНГ бац и результаты принимают безоговорочно. Это странно. Кто-то полюбому решит хайпануть, и спросит - что это за премия два ляма, за что она.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:43
Цитата:
Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится
JereK:
А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?
А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?
Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:43
Цитата:
Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?
А в СНГ бац и результаты принимают безоговорочно.
Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:44
Цитата:
Прочтите с начала беседы, страниц 10 тому назад, если интересно
JereK:
Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?
Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?
Прочтите с начала беседы, страниц 10 тому назад, если интересно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:45
Цитата:
Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.
Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится
Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:47
Цитата:
Это мое дело - с кем и о чем спорить во флуде, пока не понятно как это вас касается
JereK:
Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.
Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.
Это мое дело - с кем и о чем спорить во флуде, пока не понятно как это вас касается
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:49
Цитата:
Кстати про ссылки. Вот ссылка на красивую песню, языка и смысла я не понял. Кажется что-то про Украину поется в припеве... Наверное слава Украине, только по иностранному..
JereK:
Где ссылка о том ,ч
Где ссылка о том ,ч
Кстати про ссылки. Вот ссылка на красивую песню, языка и смысла я не понял. Кажется что-то про Украину поется в припеве... Наверное слава Украине, только по иностранному..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:52
Цитата:
Хахаха
Тут еще одна
Оп, Украина. Оп оп, Украина-на
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2021 - 00:16]
Coopidon:
Хахаха
Тут еще одна
Оп, Украина. Оп оп, Украина-на
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2021 - 00:16]
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