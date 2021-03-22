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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:29
#1576
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Цитата:
Вот это щас прям обидно - столько бьемся тут за "кто лучший музыкант в снг" - а его оказывается у вас даже не слушают. Реально лучший 8-


Мне вообще пофиг кого вы там назначите лучшим. Я далек от этой темы. Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:30
#1577
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Цитата:
JereK:
Да не некоторые, его понимает большая часть целевой аудитории. И что?

Да нет. Всего лишь те кто знает язык и понимает смысл...
Но вы не переживайте!
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край.
Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:32
#1578
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Цитата:
abaika95:
Ну Жду когда убыстрите чужую песню И бац вы никто И бац опять никто Будет наверно обидно

Как и в любой лотереи) я кстати в лотереи вообще не играю никогда принципиально)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:35
#1579
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Цитата:
JereK:
Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.

Вы подменяете понятия. Премия сама по себе, к ней претензий нет. Запад дал награду за пропаганду западных ценностей, они сработали на отлично.
Культуру я привязываю к званию лучшего музыканта в СНГ, эту связку готов обсуждать дальше.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:37
#1580
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Цитата:
Да нет. Всего лишь те кто знает язык и понимает смысл...


Цитата:
Ремикс на эту песню появился в большом количестве чартов по всей Европе, включая Бельгию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Версия композиции заняла третью позицию в мировом топ Shazam[2]. Исходя из успеха и популярности ремикса, оригинальная песня, записанная в 2016 году, появилась в чартах US Billboard, British Singles Chart и чартах других стран, таких как Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Ирландия в 2019 году.


В основном англоязычные страны. Да и шазам этот забугорный. Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.
:-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:37
#1581
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Цитата:
Coopidon:
Есть ещё премии по порно и другие. Там ещё работы непочатый край. Есть к чему стремиться. Есть ещё неосвоенные премии и конкурсы.

Премии за педофилию на подходе. Если на западе дадут - снг назовет лучшим без обсуждения
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:38
#1582
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Цитата:
Культуру я привязываю к званию лучшего музыканта в СНГ, эту связку готов обсуждать дальше.


А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:42
#1583
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Цитата:
JereK:
Так что большая часть аудитории знает язык и способны понять смысл, если конечно найдут его там.

Западную аудиторию оставим пока, разберутся сами. Они же не утверждают, что Иманбек самый крутой в мире. Они в своей части света проводят конкурс по своим правилам. А в СНГ бац и результаты принимают безоговорочно. Это странно. Кто-то полюбому решит хайпануть, и спросит - что это за премия два ляма, за что она.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:43
#1584
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Цитата:
JereK:
А где какая-нибудь ссылка о том, что кто-то ему присвоил нечто подобное?

Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится :lol:
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:43
#1585
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Цитата:
А в СНГ бац и результаты принимают безоговорочно.


Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:44
#1586
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Цитата:
JereK:
Где ссылка о том ,что кто-то ему присвоил звание лучшего музыканта?

Прочтите с начала беседы, страниц 10 тому назад, если интересно
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:45
#1587
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Цитата:
Пока только Акрос с Абайкой ему присвоили это. Дальше надеюсь не распространится :lol:


Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:47
#1588
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Цитата:
JereK:
Что и требовалось доказать. Как я и писал выше - кто-то недалекий ляпнул и задел ваши религиозные чувства. Ну а вы сагрились и теперь тут спорите ни о чем.

Это мое дело - с кем и о чем спорить во флуде, пока не понятно как это вас касается
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:49
#1589
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Цитата:
JereK:
Где ссылка о том ,ч

Кстати про ссылки. Вот ссылка на красивую песню, языка и смысла я не понял. Кажется что-то про Украину поется в припеве... Наверное слава Украине, только по иностранному..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 23:52
#1590
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Цитата:
Coopidon:

Хахаха :lol:
Тут еще одна
Оп, Украина. Оп оп, Украина-на :lol:




[Исправлено: maxsaf, 23.03.2021 - 00:16]
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