Отправлено: - 23:29

Вот это щас прям обидно - столько бьемся тут за "кто лучший музыкант в снг" - а его оказывается у вас даже не слушают. Реально лучший 8-

Цитата:Мне вообще пофиг кого вы там назначите лучшим. Я далек от этой темы. Я встрял в вашу дискуссию, когда вы попытались связать культуру с премией за клубную музыку и приправить теорией заговора сверху.