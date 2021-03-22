Президент видимо передумал поздравлять лучшего музыканта в СНГ потому что ему текст хита принесли вовремя) не верю, что администрация президента до отеля не дозвонились где спал в тот момент Иманбек)) и никто его не разбудил и к телефону не позвал))
maxsaf: С приличным текстом этот трек никогда не стал бы хитом, даже если музыка была бы один-в-один
Да вы какой-то помешанный на тексте этом) Ещё раз повторю Ремикс это про музыку а не про слова Все этот ремикс полюбили за музыку Тик,ток,вайны,коубы везде был этот хит Не натягивайте сову на глобус То вы лицемерно тут выдавали что вам просто не понравилось что иманбека назвали самым лучшим музыкантом СНГ То вы уже теорию заговора тут придумали Завтра что? Будете доказывать что Иманбек не казах?) Обида обида Цитата:
maxsaf: Представляю, если бы в 40-е годы Германия наградила бы случайного советского лейтенанта своим самым крутым крестом за деморализацию советской армии)) что бы сделали с тем лейтенантом
Вы наверно не заметили мой вопрос Либо из за тех собачек сверху которые в экстазе нюхают друг другу Либо из за своего лицемерия Ещё раз Вы же с запада У нас с западом холодной войны нет если что (вдруг вы не в курсе что мы не Россия) И так вот Вы с запада за нас беспокоитесь чтобы ваши ценности к нам не пришли?) Так вы зачем туда уехали? Любитель ЛГБТ? Цитата:
elektron: Прошу понять и простить, но какую награду СНГ он получил? пока что если и лучший, то той страны, которая награду дала! В СНГ ещё заслужить нужно, что бы лучшим быть.
Понимаю и прощаю Он получил высшую музыкальную поп-награду мира Такой музыкальный Оскар Вы же не будете оспаривать что фильмы измеряться оскарами а музыканты Грэмми? Или уйдем в дебри разглаголства? По факту он на территории постсовесткого пространства лучший сейчас Словно Бондарчук с Войной и Миром Или это тоже вражеская награда а Макс?) Хоть бы не позорился такие примеры приводить
Устроили на ровном месте срач. Человек сделал ремикс. Ремикс стал очень популярным среди аудитории, кто вообще слушает\танцует. Человеку дали премию. Казалось бы, ну и норм, человек молодец. Культура тут вообще не при чем, факт того, что трек стал популярным у большого ччисла людей говорит сам за себя, именно за это дали премию. Но один пытается приплести сюда падение нравов и теорию заговоров (видимо, сам еще не определился, что ему ближе). Второй вообще рен-тв приплел - известный надежный источник информации Народ, что с вами? Весеннее обострение?
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