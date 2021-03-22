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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:58
#1546
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Президент видимо передумал поздравлять лучшего музыканта в СНГ потому что ему текст хита принесли вовремя) не верю, что администрация президента до отеля не дозвонились где спал в тот момент Иманбек)) и никто его не разбудил и к телефону не позвал))

[Исправлено: maxsaf, 22.03.2021 - 20:58]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 21:04
#1547
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Представляю, если бы в 40-е годы Германия наградила бы случайного советского лейтенанта своим самым крутым крестом за деморализацию советской армии)) что бы сделали с тем лейтенантом? :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 21:34
#1548
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Цитата:
abaika95:
Человек самый лучший музыкант СНГ Ничего не попишешь Высшие Награды просто так не дают

Прошу понять и простить, но какую награду СНГ он получил?
пока что если и лучший, то той страны, которая награду дала! :lol:
В СНГ ещё заслужить нужно, что бы лучшим быть. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 21:37
#1549
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Цитата:
elektron:
В СНГ ещё заслужить нужно, что бы лучшим быть.

Поддерживаю
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:22
#1550
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Цитата:
maxsaf: С приличным текстом этот трек никогда не стал бы хитом, даже если музыка была бы один-в-один

Да вы какой-то помешанный на тексте этом)
Ещё раз повторю
Ремикс это про музыку а не про слова
Все этот ремикс полюбили за музыку
Тик,ток,вайны,коубы везде был этот хит
Не натягивайте сову на глобус
То вы лицемерно тут выдавали что вам просто не понравилось что иманбека назвали самым лучшим музыкантом СНГ
То вы уже теорию заговора тут придумали
Завтра что?
Будете доказывать что Иманбек не казах?)
Обида обида
Цитата:
maxsaf:
Представляю, если бы в 40-е годы Германия наградила бы случайного советского лейтенанта своим самым крутым крестом за деморализацию советской армии)) что бы сделали с тем лейтенантом

Вы наверно не заметили мой вопрос
Либо из за тех собачек сверху которые в экстазе нюхают друг другу
Либо из за своего лицемерия
Ещё раз
Вы же с запада
У нас с западом холодной войны нет если что (вдруг вы не в курсе что мы не Россия)
И так вот
Вы с запада за нас беспокоитесь чтобы ваши ценности к нам не пришли?)
Так вы зачем туда уехали?
Любитель ЛГБТ?
Цитата:
elektron:
Прошу понять и простить, но какую награду СНГ он получил? пока что если и лучший, то той страны, которая награду дала! В СНГ ещё заслужить нужно, что бы лучшим быть.

Понимаю и прощаю
Он получил высшую музыкальную поп-награду мира
Такой музыкальный Оскар
Вы же не будете оспаривать что фильмы измеряться оскарами а музыканты Грэмми?
Или уйдем в дебри разглаголства?
По факту он на территории постсовесткого пространства лучший сейчас
Словно Бондарчук с Войной и Миром
Или это тоже вражеская награда а Макс?)
Хоть бы не позорился такие примеры приводить
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:29
#1551
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Цитата:
abaika95:
Он получил высшую музыкальную поп-награду мира

Это довольно скандальная премия, обвиняемая в подтасовке, коррупции и изнасилованиях. ;-)
здесь если что подробнее ;-)
Так что лично я сильно переживаю за номиналиста. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:35
#1552
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Цитата:
abaika95:
Будете доказывать что Иманбек не казах?)

Причем тут это вообще?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:37
#1553
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Цитата:
abaika95:
Вы же не будете оспаривать что фильмы измеряться оскарами а музыканты Грэмми?

Я буду оспаривать. На западе свои награды, в СНГ свои.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:38
#1554
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Цитата:
abaika95:
Вы же не будете оспаривать что фильмы измеряться оскарами а музыканты Грэмми?

Конечно же нет, только вот есть великолепные фильмы, не получившие ни одного оскара, а есть и наоборот :-P :-x Но вы не стесняйтесь. приводите ваши примеры дальше. :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21436
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:39
#1555
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Цитата:
elektron:
здесь если что подробнее

Боже, и он этим - гордится,
абайка95... :lol: ;-) :-o
Боже... 8-) :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:40
#1556
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Цитата:
elektron:
Так что лично я сильно переживаю за номиналиста.

Я тоже. Щас пройдет эйфория, и кто-то ради хайпа начнет в интервью самому крутому музыканту снг задавать музыкальные вопросы, уровнем чуть сложнее чем сколько он знает нот)
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:41
#1557
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Мда, ну вы блин даете )

Устроили на ровном месте срач. Человек сделал ремикс. Ремикс стал очень популярным среди аудитории, кто вообще слушает\танцует. Человеку дали премию. Казалось бы, ну и норм, человек молодец. Культура тут вообще не при чем, факт того, что трек стал популярным у большого ччисла людей говорит сам за себя, именно за это дали премию. Но один пытается приплести сюда падение нравов и теорию заговоров (видимо, сам еще не определился, что ему ближе). Второй вообще рен-тв приплел - известный надежный источник информации :lol: Народ, что с вами? Весеннее обострение? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10050
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 22:43
#1558
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Цитата:
abaika95:
вам просто не понравилось что иманбека назвали самым лучшим музыкантом СНГ

А мне и сейчас это не нравится. Ну выиграл чел лотерею, бывает. Пусть повторит свой результат, или превзойдет, как многие действительно достойные музыканты делают :lol:
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