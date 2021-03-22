Отправлено: - 22:22

maxsaf: С приличным текстом этот трек никогда не стал бы хитом, даже если музыка была бы один-в-один

maxsaf:

Представляю, если бы в 40-е годы Германия наградила бы случайного советского лейтенанта своим самым крутым крестом за деморализацию советской армии)) что бы сделали с тем лейтенантом

elektron:

Прошу понять и простить, но какую награду СНГ он получил? пока что если и лучший, то той страны, которая награду дала! В СНГ ещё заслужить нужно, что бы лучшим быть.

Цитата:Да вы какой-то помешанный на тексте этом)Ещё раз повторюРемикс это про музыку а не про словаВсе этот ремикс полюбили за музыкуТик,ток,вайны,коубы везде был этот хитНе натягивайте сову на глобусТо вы лицемерно тут выдавали что вам просто не понравилось что иманбека назвали самым лучшим музыкантом СНГТо вы уже теорию заговора тут придумалиЗавтра что?Будете доказывать что Иманбек не казах?)Обида обидаЦитата:Вы наверно не заметили мой вопросЛибо из за тех собачек сверху которые в экстазе нюхают друг другуЛибо из за своего лицемерияЕщё разВы же с западаУ нас с западом холодной войны нет если что (вдруг вы не в курсе что мы не Россия)И так вотВы с запада за нас беспокоитесь чтобы ваши ценности к нам не пришли?)Так вы зачем туда уехали?Любитель ЛГБТ?Цитата:Понимаю и прощаюОн получил высшую музыкальную поп-награду мираТакой музыкальный ОскарВы же не будете оспаривать что фильмы измеряться оскарами а музыканты Грэмми?Или уйдем в дебри разглаголства?По факту он на территории постсовесткого пространства лучший сейчасСловно Бондарчук с Войной и МиромИли это тоже вражеская награда а Макс?)Хоть бы не позорился такие примеры приводить