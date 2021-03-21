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Coopidon:

Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?

[Исправлено: Gljuk, 22.03.2021 - 10:00]

Цитата:Ну для обиженной погремушки все одноЕй говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....Погремушка ты ничем не отличаешься от нац Патов если честноОни проталкивают свои идеи якобы самые обиженныеИ ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)Вот всегда интересно былоПочему националисты и шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?Обижаться,обиды свои выплескивать?)Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тутА нац паты тяфкают где-то тамВсе никак они против другу друга выйти не могутХотя я знаю почемуСобачки тяфкают только когда на привязиА отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)Такова натура у тяфки)